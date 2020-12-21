«Одноклассники» выявили самых доброжелательных сибиряков

Социальная сеть «Одноклассники» выяснила, в каких регионах Сибири живут самые доброжелательные пользователи, а где чаще всего в 2020 оду делились негативными эмоциями, сообщила пресс-служба компании.

«Одноклассники» представили рейтинг регионов России в 2020 году по доброжелательности жителей – на основе комментариев пользователей, оценок к фотографиям и реакций к публикациям. В основу изучения тональности комментариев вошли алгоритмы машинного обучения. Они определяли эмоциональную окраску высказываний пользователей.

В топ регионов Сибири с наиболее доброжелательными пользователями в «Одноклассниках» в 2020 году вошли: Алтайский, Красноярский и Забайкальский края, Кемеровская, Омская и Новосибирская области. В России доброжелательные люди живут также в Татарстане, Самарской, Нижегородской, Саратовской и Свердловской области.

Соцсеть также выяснила, в каких регионах жители чаще делились негативными эмоциями. Так, жители Приморского и Хабаровского краев чаще, чем пользователи из других регионов, ставили грустные смайлики и писали комментарии с негативным эмоциональным окрасом. Наибольшая доля негативных комментариев и реакций в этих регионах пришлась на третий квартал.

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Жители Москвы и Санкт-Петербурга также оказались в рейтинге менее дружелюбных регионов: больше всего реакций и комментариев со знаком «минус» пользователи из двух столиц оставляли во втором квартале 2020 года, на который пришлись первая мощная волна пандемии COVID-19 и связанный с этим режим самоизоляции жителей.

В список «ворчунов» попал и сибирский регион — Иркутская область. Но в целом по России в четвертом квартале 2020 года общая доля позитивных реакций и публикаций оказалась самой высокой. Эта тенденция прослеживалась во всех регионах.