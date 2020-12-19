Российский писатель-фантаст умер от коронавируса

Российский писатель-фантаст Роман Арбитман умер на 59-м году жизни в Саратове после заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил литературный критик Александр Архангельский.

Арбитман — автор более 30 книг, последняя из которых вышла в октябре 2020 года. Он публиковался под несколькими псевдонимами, среди которых были Лев Гурский, Рустам Кац Аркадий Данилов и Андрей Макаров.

После окончания университета он работал школьным учителем, позднее стал корректором в издании Саратовского университета. Его материалы публиковались в «Литературной газете», «Книжном обозрении», журналах «Новый мир», «Знамя».

По мотивам его романа «Перемена мест» в 1999 году был снят телевизионный сериал «Досье детектива Дубровского», главную роль в котором сыграл Николай Караченцов.

Фантаст был членом Союза российских писателей и Академии современной российской словесности.