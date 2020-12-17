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Ростелеком предложил жителям Кузбасса новые комбо‑тарифы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Продажи новых пакетных предложений от Ростелекома открылись в Кемеровской области во вторник. Комбинированные тарифы включают в себя мобильную связь и домашний интернет на высоких скоростях с игровыми бонусами.

Ростелеком предлагает несколько тарифов. Первый — «Комбо игровой 2 в 1» включает в себя мобильную связь с безлимитным трафиком и домашний интернет с игровыми опциями. В тарифе «Комбо игровой 4 в 1» к списку услуг добавляется сервис Wink с тарифом «Трансформер».

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«"Трансформер" — уникальное предложение. Тариф позволяет подобрать набор телеканалов в соответствии со своими интересами. По умолчанию в комплект входят десять тысяч фильмов и сериалов и 150 каналов», — рассказал директор по работе с массовым сегментом Кемеровского филиала Ростелекома Артем Степанов.

Игровые бонусы в новых тарифных предложениях, аналогичны опциям, которые доступны при подключении тарифа «Игровой» от «Ростелекома». Клиенты провайдера имеют преимущества в онлайн-шутере Warface и CrossFire, или других популярных играх. 

В World of Warships абоненты комбо-тарифов получают премиум-аккаунт, эксклюзивный линкор VIII уровня «В.И. Ленин», а также слот в порту и командира с дополнительными очками навыков.

Узнать подробнее об этом и других предложениях «Ростелекома» можно по телефону горячей линии 8 800 100 0 800 и на сайте.

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