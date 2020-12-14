Сибирские ученые начали выпуск антитоксического БАДа из коры березы

Ученые Новосибирского института органической химии СО РАН (НИОХ) начали выпуск биологически активной добавки для защиты органов онкобольных при химиотерапии, сообщила Sibnet.ru руководитель фармакологической лаборатории НИОХ СО РАН Татьяна Толстикова.

Над средством «Бетоксовит» ученые работали почти 20 лет. Основана разработка на свойстве содержащихся в коре березы метаболитов — тритерпеноидов бетулоновой кислоты.

По словам собеседницы, многочисленные исследования на животных показали, что «Бетоксовит» защищает органы и ткани от воспалительного, токсического и лекарственного повреждения, снижает побочные токсические эффекты химиотерапии и антибиотикотерапии, уменьшает воспалительные процессы, обладает иммуномодулирующей активностью.

«Продукт нарабатывается в опытном химическом цехе НИОХ СО РАН и фасуется на сертифицированном производстве», — отметила ученый.