Новосибирцы оживят военные экспонаты через игры для VR-очков

Новосибирская компания VR CORP «оживит» мотоцикл М-72 и самолет маршала авиации Александра Покрышкина через игры для очков виртуальной реальности, сообщил Sibnet.ru директор компании Андрей Терехин.

Мотоцикл М-72 с пулеметом Дегтярева времен Великой Отечественной Войны в музее центра «Созвездие» в городе Советский Тюменской области сделают более интерактивным — центр получил от новосибирской компании VR CORP игру в виртуальной реальности о приключениях советских мотоциклистов для очков HTC Vive.

«Посетители смогут в очках виртуальной реальности представить себя за рулем мотоцикла или на месте пулеметчика в коляске, ощутить себя в том времени. За 15 минут игрок сможет прокатится по лесной дороге, обстрелять блок-пост, заехать в деревню и уйти от танка», — сказал Терехин.

Также компания за полгода планирует разработать для Новосибирской государственной областной научной библиотеки виртуальную демонстрацию самолета Bell P-39 Airacobra летчика-аса, маршала Александра Покрышкина.

Посетитель библиотеки сможет в очках виртуальной реальности осмотреть самолет и почитать подсказки о технических характеристиках машины и личности Трижды Героя Советского Союза.

«У нас есть электронная библиотека, где размещаются материалы, связанные с жизнью и судьбой маршала Александра Покрышкина. Есть возможность расширить представление о его самолете и его жизни с помощью современных технологий», — отметил замдиректора по научной и библиотечной работе НГОНБ Владимир Деев. Он надеется, что новая возможность появится у посетителей к 9 мая 2021 году.