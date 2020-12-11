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Кинорежиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ivan Bessedin / CC BY 2.0

Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии, причиной смерти стали осложнения из-за COVID-19. Ему было 59 лет.

Ким Ки Дук прибыл в Латвию через Эстонию из Санкт-Петербурга 20 ноября, с 5 декабря он перестал выходить на связь. По неподтвержденной информации, он хотел купить дом в Юрмале и получить вид на жительство, пишет местный портал Delfi.

Ким Ки Дук — обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за фильмы «Пьета» и «Пустой дом», а также награды Каннского фестиваля за ленту «Ариран». Среди других его фильмов — «Весна, лето, осень, зима и снова весна», «Натянутая тетива», «Время».

В прошлом году Ким Ки Дук возглавил жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля. Также он председательствовал в жюри Сочинского международного кинофестиваля. Следующий фильм он планировал снять в России.

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