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США ввели санкции против Кадырова и его окружения

Источник:
ТАСС
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Фото: © vk.com/ramzan

Американские власти ввели новые санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, а также связанных с ним «физических и юридических», причастным к «серьезным нарушениям прав человека».

Сам Кадыров, в отношении которого Вашингтон ранее уже вводил некоторые ограничительные меры, добавлен в список санкций в рамках глобального акта Магнитского.

«Кадыров внесен в санкционный список <...> как иностранное лицо, являющееся лидером организации "Кадыровцы", она или ее члены причастны к серьезным нарушениям прав человека. Кадыров и находящиеся под его командованием силы, известные как "Кадыровцы", замешаны в убийстве Бориса Немцова», — приводит ТАСС заявление Минфина США.

По мнению американских властей, «Кадыровцы» также якобы причастны к «похищениям, пыткам, убийствам представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне».

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Санкции в рамках глобального акта Магнитского также вводятся в отношении футбольного клуба «Ахмат», организации «Абсолютный чемпионат Ахмат», Фонда имени Ахмата Кадырова, клуба смешанных единоборств «Ахмат» и ряда других организаций. Все эти юрлица, как полагают в Минфине США, принадлежат или подконтрольны главе Чечни.

Кадыров назвал новые санкции США абсурдными и позорными. Он также заявил, что они не влияют на развитие республики.

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