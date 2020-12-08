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«Газпром нефть» направила в Омск лаборатории для тестов на COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Газпром нефть»

«Газпром нефть» передала Омской области мини-лаборатории для ПЦР-тестирования на ковид и более 8 тысяч защитных костюмов и очков для медперсонала больниц, сообщила пресс-служба компании.

Помощь оказана в рамках акции «Газпром нефть — медикам», начатой в апреле 2020 года. За это время компания поставила в больницы Омской области более 1 миллиона очков, масок, респираторов и защитных экранов, комбинезонов, перчаток и антисептических средств, передала аппараты искусственной вентиляции легких швейцарского производства, бесплатно заправляла автомобили скорой помощи и социальных служб.

Вместе с мерами поддержки медицинских учреждений «Газпром нефть» обеспечивала топливом автоволонтеров, помогающих пожилым и малообеспеченным людям.

«"Газпром нефть" поставила нам первые СИЗы, когда еще система здравоохранения не была готова к ковиду. Не было не только средств защиты, но и финансирования на их приобретение. В моем понимании это неоценимый вклад в борьбу с ковидом в нашем регионе», — поблагодарил компанию губернатор Омской области Александр Бурков.

Помощь Омской области в рамках акции «Газпром нефть – медикам» — это часть комплексной программы по противодействию COVID-19 «Антивирус». Программа предусматривает также и противоэпидемиологические меры на предприятиях компании. Для сотрудников Омского НПЗ обеспечены регулярные тестирования на COVID-19.

«Омский НПЗ является предприятием непрерывного производства и строго соблюдает необходимые санитарные требования. Разграничены потоки движения персонала на территории. Сотрудники носят защитные маски. Проводится регулярная обработка антисептическими средствами помещений и служебного транспорта, установлены бактерицидные излучатели, обеззараживающие воздух», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Он добавил, что для снижения нагрузки на городские лечебные учреждения на предприятии создан Центр мониторинга здоровья. Сотрудники ОНПЗ могут получить дистанционные консультации врачей без необходимости посещать поликлинику.

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Топ комментариев

andre72

Этот прогноз можно каждый год давать,умник нашелся.

лачинов

То есть в том что некоторые пьют без меры виноваты длинные выходные? Гениально! По этой логике выходные...

bars53

за неисправную лампочку повторно техосмотр? Круто!

лачинов

Сам то Автоваз за что? Вот тех умников которые через него денежки перекачивают по карманам ...

djstanislove

Во первых пусть для начала заберут эти самые острова, а потом уже тарахти про то что Москву игнорируют....