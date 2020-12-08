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Школьный сторож в Хакасии избила третьеклассника на катке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Прокуратура проконтролирует проверку полицией избиения третьеклассника на катке школьным сторожем в Хакасии, сообщает ведомства.

Третьеклассник повздорил на катке с другими мальчиками, среди них были дети сторожа Сонской школы Боградского района Хакасии. Женщина-сторож ударила мальчика по лицу, голове и ноге. Мать избитого обратилась в полицию.

По словам матери пострадавшего, руководство школы отказывается разбираться в конфликте, а сторож сразу ушла на больничный. Прокуратура Республики Хакасия проконтролирует ход и результаты полицейской проверки.

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