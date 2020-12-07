Туристка сняла на видео зимнее явление в Шерегеше

Туристка в Шерегеше запечатлела гало и алмазную пыль — это оптические феномены, появлению которых способствует морозная погода.

На опубликованном в Instagram видео лыжники спускаются с горы, проезжая радугу и световой столб, с неба падают мерцающие кристаллы.

Гало — преломление солнечного света в мельчайших кристаллах снега или льда, которые располагаются на некоторой высоте.

Алмазная пыль — атмосферное явление, твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе, образующиеся в морозную погоду