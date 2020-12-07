Ростелеком прекратил вещание телеканала «Июнь» в Кузбассе

Ростелеком с понедельника прекратил вещание телеканал «Июнь» в двух городах Кемеровской области.

Телеканал «Июнь» вещает в городах Междуреченск, Мыски и некоторых районах Кузбасса. С понедельника «Интерактивное ТВ» Ростелекома по инициативе правообладателя прекращает вещание на кнопке 23.

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Региональные телеканалы доступны абонентам Интерактивного ТВ и Wink. В «Винке» большинство региональных телеканалов можно смотреть бесплатно.

Также Wink предлагает бесплатный доступ к крупнейшим федеральным телеканалам. Это «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Культура», «НТВ», «Пятница», «СТС», «ТНТ», «Муз ТВ» и другие.