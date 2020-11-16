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Радио Disney появится в Интерактивном ТВ от Ростелкома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Абонентам Ростелекома, пользующимися услугами Интерактивного ТВ 2.0, а также пользователям Wink ОТТ станет доступно радио Disney со среды. Это канал, где звучат популярные песни из фильмов и мультфильмов Disney.

Радиостанция будет доступна на кнопке 892 в следующих пакетах: Стартовый, Оптимальный, Продвинутый, Максимальный, Трансформер, Максимум, Премиум.

Радио Disney — филиал компании The Walt Disney Company. Это современное цифровое радио для всей семьи. В эфире – актуальные мировые и российские хиты, уникальные программы и, конечно, любимые песни и композиции из фильмов Disney.

Песни в эфире песни исполняется детьми и подростками в возрасте до 16 лет. Среди исполнителей — звезды шоу и развлекательных программ, идущих на канале Disney.

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