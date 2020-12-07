Роспотребнадзор проверит концерт Zivert в Красноярске

Роспотребнадзор проверит, соблюдались ли эпидемиологические меры на концерте певицы Zivert в пятницу в Красноярске, сообщается на сайте ведомства.

В пятницу прошел концерт Юлии Zivert в «Гранд Холл Сибирь» в Красноярске. Организаторы обещали соблюсти все необходимые антиковидные меры, но судя по видеозаписям с мероприятия, дистанцию зрители почти не соблюдали.

Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю выяснит, соблюдались ли необходимые меры на концерте. Если специалисты обнаружат нарушения масочного режима или дистанции, то оштрафуют организаторов концерта.

Zivert вошла в топ-5 популярных исполнителей России по версии газеты «Культура». Широкую популярность получила в конце 2018 года после выхода трека «Life».