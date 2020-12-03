Новосибирские студенты попробовали здоровые инновации на вкус

Конкурс исследовательских проектов группы компании «ЭФКО» среди студентов НГТУ завершен. Победители получили денежные призы в размере 30 тысяч рублей. На награждении гости попробовали котлету из растительного мяса — хайбургер.

Конкурс стал первым совместным проектом «ЭФКО» и НГТУ в рамках заключенного в октябре соглашения. Оно является частью стратегической программы развития сотрудничества с отраслевыми вузами Сибири.

«Многие востребованные в нашей компании качества мы находим не столько в крупных городах, сколько в регионах. Эта идея положила начало нашему специальному проекту по поиску кадров в Сибири. И особые наши надежды, безусловно, связаны выпускниками новосибирских вузов», – прокомментировала директор по персоналу ГК «ЭФКО» Наталья Яшкольдина

Предложенные темы вдохновили студентов провести вполне взрослые, серьезные исследования. Один из победителей, Артем Шестаков, изучает свойства композитных материалов, но, узнав про конкурс, заинтересовался совершенствованием пищевых технологий. В результате студент оценил стоимость и возможные сроки окупаемости пилотной установки по снижению калорийности жиров. Для этого вникнул в технологию производства масел, перспективу снижения их калорийности, а также обзвонил ключевых поставщиков оборудования.

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Отдельная номинаций конкурса была посвящена «Еде будущего» и анализу потребительских свойств растительного мяса. Авторы изучили материалы о влиянии классического животноводства на экологию.

Производство растительной котлеты не только предотвращает образование парниковых газов, но и помогает сэкономить электроэнергию, земельные и водные ресурсы. Кроме того, введение в рацион растительных аналогов вместо продуктов мясного происхождения оказывает благотворное влияние на организм человека: снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и положительно влияет на пищеварение.

Еда будущего – хайбургер

Долгое время растительные аналоги мяса не могли конкурировать с ним по вкусу. А те, кто стремился употреблять в пищу меньше мяса, как правило, были вынуждены постоянно идти на компромиссы. В то время как инновационная разработка «ЭФКО» – растительная котлета «хайбургер», по отзывам тех, кто ее уже попробовал, действительно, неотличима от домашней.

Гости церемонии смогли лично убедиться в этом, поскольку сразу после церемонии награждения прошел СМАК-турнир под началом шеф-повара Сергея Бородина. Студенты разных факультетов НГТУ создали авторские блюда: салаты, десерты и растительные хайбургеры.

Бородин прежде пробовал голландские растительные бургеры, но они оставили весьма спорные впечатления. Хайбургеры от «ЭФКО» Сергей оценил на 5+ из 5: «Напоминает мясо, гриль, такой вкус кострового барбекю. Кроме того, котлета прекрасно держит форму».

Белгородская ГК «ЭФКО» входит в тройку крупнейших агропромышленных компаний России и известна потребителям по продукции торговых марок «Слобода» и Altero. В 2020 году «ЭФКО» приступила к реализации нового инвестиционного проекта по производству растительного мяса и уже представила первые продукты новой линейки растительного питания «Hi!» (от английского «healthy innovations» — «здоровые инновации»).