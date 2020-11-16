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Студент НГТУ создал автодозатор таблеток для забывчивых. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Студент НГТУ создал первый в России автоматический дозатор для таблеток, управляемый через интернет, он поможет забывчивым не пропускать прием лекарств, сообщает пресс-служба вуза.

Из-за склероза пожилые могут несколько раз принять одну и ту же таблетку. Дозатор помогает решить эту проблему, кроме этого, в будущем он, не исключено, сможет применяться в медучреждениях, чтобы уменьшить ошибки принятия неверных лекарств из-за перегруженности персонала. 

По словам создателя устройства, прототип дозатора имеет круглую форму, изготовлен из пластика и способен поворачиваться вокруг оси.

«Если говорить про индивидуальное использование, то предполагается, что родственник или медсестра закладывает таблетки в дозатор, там 24 сектора. Он может быть закрыт на замочек, который блокирует возможность приема таблеток для человека с провалами памяти», — сказал изобретатель Владимир Шперлинг.

Он добавил, что таблетница работает при подключении к электричеству, прорабатывается вариант с работой от батареек. Дозатор нужно подключить к интернету для настройки и составления расписания выдачи лекарств. На сайте можно настроить параметры, звуковой и световой индикаторы. По расписанию дозатор будет открывать нужный сектор с таблетками.

По утверждению Шперлинга, в России нет аналогов этому дозатору, а похожие американские имеют высокую цену и не обладают возможностью гибкой смены расписания. В планах студента — запатентовать таблетницу.


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