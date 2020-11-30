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Светящиеся беспилотники показали высший пилотаж в Красноярске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Шоу светящихся дронов прошло впервые в Красноярске в парке «Гремячая грива» в рамках Всероссииского фестиваля науки NAUKA 0+, в небо поднялись более 100 устройств.

Организаторы планировали запустить в небо 300 дронов, но, по словам, очевидцев их было около 120. Из светящихся дронов в небе составляли молекулу СФУ, лист Мeбиуса, лого фестиваля и другие фигуры высшего БПЛА-пилотажа на морозе в 20 градусов, сообщается в Instagram парка «Гремячая грива».

Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ проходит в нескольких городах России, в том числе в Красноярске. В основном мероприятия проходят онлайн, цель мероприятие — просвещение, популяризация науки среди школьников и студентов.

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Топ комментариев

jeryakob

Что за народ эти пенсионеры . Экономят на еде и лекарствах , а полученные сверхдоходы укрывают в оффшорах,...

Marlboro11

А где Рутуб почивший? Ещё мертвятины наклипаем?

Иркут 69

Мертвому припарка... Если Роскомпозор чего то просит, значит он бессилен это запретить 👆

1voland1

Ух ты как заговорили о свободе слова))))) Лицемеры кремлёвские!!!!!!

nastya19944

Вангую что в так называемом российком ютубе будет ловить нечего.