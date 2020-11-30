Светящиеся беспилотники показали высший пилотаж в Красноярске. ВИДЕО

Шоу светящихся дронов прошло впервые в Красноярске в парке «Гремячая грива» в рамках Всероссииского фестиваля науки NAUKA 0+, в небо поднялись более 100 устройств.

Организаторы планировали запустить в небо 300 дронов, но, по словам, очевидцев их было около 120. Из светящихся дронов в небе составляли молекулу СФУ, лист Мeбиуса, лого фестиваля и другие фигуры высшего БПЛА-пилотажа на морозе в 20 градусов, сообщается в Instagram парка «Гремячая грива».

Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ проходит в нескольких городах России, в том числе в Красноярске. В основном мероприятия проходят онлайн, цель мероприятие — просвещение, популяризация науки среди школьников и студентов.