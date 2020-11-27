Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»

Президент России заявил, что на территории бывшего «Усольехимпрома» удалось предотвратить экологическую катастрофу, назревавшую десятилетиями. Но, по словам Путина, одной ликвидации вреда мало, территорию нужно возродить и создать рабочие места.

«Усольехимпром» — предприятие в Иркутской области, производившее хлор, каустическую соду, перекись водорода и бытовую химию. В 2010 году владельцы завода объявили о банкротстве и закрыли предприятие, оставив 610 гектаров земли с десятками цистерн ядовитых веществ и цех ртутного электролиза.

Шламохранилище на протяжении десятилетий загрязняло воздух, землю и талые воды. Бесхозная территория систематически подвергалась набегам мародеров. Охотники за металлом в 2018 году опрокинули емкость с четыреххлористым кремнием. Произошла разгерметизация. Возникла прямая угроза жизни для жителей близлежащего города Усолье-Сибирского.

После нескольких подобных инцидентов правительство области выделило средства из резервного фонда, часть территории взяли под охрану. Но главная проблема осталась — ядовитые отходы никуда не делись.

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Ликвидировать их ни областные, ни муниципальные власти не могли — часть земли находилась в федеральной собственности, часть принадлежала частным фирмам. Парадоксальная ситуация привела к тому, что в 2019 году место объявили «экологическим Чернобылем».

«Я бы не хотела употреблять слова "экологическая катастрофа", но, видя в каком состоянии объект пребывает, не могу найти другое определение. Состояние предприятия как после бомбежки», — сказала тогда глава Росприроднадзора Светлана Радинова.

Но даже после громких заявлений дело не двигалось почти год, пока о сибирском Чернобыле не доложили Путину.

Как ликвидируют ядовитую угрозу

В июле 2020 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил президенту о происходящем на территории бывшего химпрома. По его словам, очистка площадки «осуществляется локально и длительно» из-за неразберихи с правом собственности на землю и законодательными запретами областным властям «убираться» на федеральной территории.

«Полностью ликвидировать ущерб, нанесенный "Усольехимпромом", правительство Иркутской области без поддержки Российской Федерации не в состоянии», — резюмировал Кобзев.

Путин согласился, что груз экологических проблем копился еще с 30-х годов прошлого века. И добавил, что решением проблем толком никто и никогда не занимался. «Более того, проблему вместо того, чтобы решать по существу, фактически замалчивали», — заявил глава государства.

Президент поручил изолировать промышленную площадку полностью, на охрану выставить бойцов Росгвардии, привлечь возможности Минобороны, войск химической защиты. Ключевую роль в организации работы на месте, в поиске оптимальных технологических вариантов Путин предложил закрепить за Росатомом.

Ликвидацию экологического вреда начали по нескольким направлениям. Первое — нейтрализация загрязнения ртутью. Сначала демонтировали надземную часть, сейчас проводится демонтаж подземной части. Все строительные конструкции и загрязненный грунт извлекаются и обрабатываются.

Второе направление — работа по перетариванию емкостей с токсичными веществами, рассредоточенными по площадке завода.

Третье направление связано с консервацией стволов и околоствольных пространств, скважин. В них годами закачивали опасные вещества, которые образовывались на химпроизводстве.

Четвертое – строительство защитного экрана вдоль берега Ангары для исключения попадания ядовитых веществ в реку в период паводка.

Что будет на расчищенной площадке

По информации Росатома, на территории бывшего «Усольехимпрома» после ликвидации негативных последствий появится экотехнопарк. Новое предприятие займется обезвреживанием опасных отходов и демеркуризацией для сторонних заказчиков. Итогом этих работ станет реабилитация Усолья-Сибирского.

Губернатор Приангарья в четверг доложил президенту о создании в будущем еще ряда предприятий: «Мы видим перспективы создания новых производств и рабочих мест. В приоритете – лесовосстановление, создание лесопитомников хвойных пород».

Он заверил, что правительство региона также рассмотрит возможность создания фармпроизводства компании «Фармасинтез» большой мощности.