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Ремейк Half-Life получил крупное бесплатное обновление

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры

Студия Crowbar Collective выпустила Black Mesa Definitive Edition, это финальное обновление для ремейка легендарного шутера Half-Life. Для всех владельцев игры данное издание Black Mesa является бесплатным.

Разработчики уверяют, что Black Mesa Definitive Edition включает огромное количество доработок и обновлений графики и моделей во всей игре. В частности, полностью переработано освещение. Также изменен игровой процесс, внесены изменения в дизайн некоторых карт.

Шутер также оптимизировали, чтобы игра запускалась без проблем с производительностью на компьютерах с низкими и средними характеристиками. Наконец, игра получила обновленный субтитры на ряде языков, включая русский.

Black Mesa до полноценного релиза находилась в раннем доступе в Steam около пяти лет, при этом игру анонсировали еще в 2005 году в качестве бесплатной модификации для Half-Life 2. Позднее разработчики получили разрешение от Valve выпустить полноценную платную игру.

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