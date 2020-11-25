Прогулы и домашний офис: что изменит закон об удаленке?

Госдума работает над законом о дистанционной работе. Удаленный формат труда становится все популярнее из-за пандемии коронавируса, но вызывает проблемы для руководства и сотрудников. Смогут ли новые нормы разрешить возникающие трудности и как именно?

Депутаты Госдумы в среду, 25 ноября, рассмотрят во втором чтении изменения в Трудовой кодекс, регулирующие дистанционную работу. После первого чтения в законопроект внесли 15 поправок. Предполагается, что на этой неделе документ будет окончательно принят и вступит в силу 1 января 2021 года.

Режим и прогулы

Действующий Трудовой кодекс РФ вообще не предусматривает временной дистанционной занятости: в нем заложена возможность заключения либо традиционного трудового договора, либо договора о постоянной дистанционной работе, не подразумевающей нахождение в офисе. Поэтому руководитель и подчиненный оказались вынуждены договариваться об условиях удаленки устно. И это повлекло массу проблем.

Это контроль рабочего времени и места нахождения сотрудника, неясность порядка документальной фиксации прогулов, обязанности обеспечения техническими средствами, риски в случае травмирования работника вне офиса и другие нюансы.

«В судебной практике известны ситуации, когда недобросовестные работодатели в конфликтной ситуации фиксировали временную удаленку как прогул, а в других случаях недобросовестные работники пытались убедить суд, что работали из дома с ведома работодателя, а такого не было», — привела примеры зампредседателя совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

Теперь законопроект выделяет несколько видов дистанционной работы: полной, временной и комбинированной (офис и удаленка). Но у специалистов и это вызывает сомнения.

«В дальнейшем здесь возможны споры относительно вызова в офис работника, находящегося на дистанционной работе. Возможно работники будут отказываться от таких поездок, ссылаясь на то, что их режим не комбинированный. И как следствие возникает вероятность того, что работодатели будут устанавливать (всем) режим комбинированной занятости, что повлечет однозначно ущемление прав работников», — предполагает Киркора.

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Еще одна проблема — нормирование рабочего времени. Люди жалуются, что задачи, которыми они обычно занимались в офисе с 09.00 до 18.00, при удаленке могут сыпаться на них и после полуночи, а начальник срочно требовать документы в выходной.

«Порой работодатель значительно загружает работника еще и составлением различной отчетности о выполнении дистанционной работы, что отбирает часть рабочего времени», — добавил новосибирский юрист Константин Зиновьев.

Законопроект предусматривает, что рабочее время определяется по соглашению с руководством, при этом работник не обязан отвечать на запросы работодателя вне рабочего времени. Любое взаимодействие за пределами рабочего времени должно будет оплачиваться в двойном размере.

А вместо прогула (отсутствие на работе 4 часа) для дистанционных сотрудников предложена другая норма — работник может быть уволен, если он без уважительных причин не отвечает на запросы руководства и не выходит на связь два рабочих дня.

Бесконтрольный труд

Пока работники переживают, что шеф загрузит их сверхурочной работой, у руководства обратная проблема — сложности контроля за выполнением задач.

«Часто даже прямые онлайн-коммуникации работают как "испорченный телефон", начинает страдать дисциплина и эффективность. Также чувствуется усталость, потеря мотивации и выгорание сотрудников от смещения границ рабочего и личного времени, постоянного "дня сурка" от нахождения дома. На это руководителю очень сложно дистанционно влиять», — отметила директор по работе с людьми РГС Банка Екатерина Васильева.

При этом, добавила собеседница, системы контроля рабочего времени, поминутные мониторинги действий и операций только демотивируют сотрудников. Сейчас в РГС контролируют сотрудников через еженедельные отчеты, чек-листы, планерки и инструменты для командной работы.

Согласно исследованию Райффайзенбанка, проведенному в Новосибирске 55% сотрудников уверены, что работают дистанционно с той же эффективностью или даже более результативно, чем в офисе. Но почти столько же опрошенных считают, что их коллеги стали работать из дома гораздо хуже.

Аспект контроля за качеством выполнения задач на дистанционном режиме в поправках к ТК РФ не оговаривается. А результативность сотрудника, которая может снизиться из-за удаленки, также может стать причиной для увольнения.

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В действующем законе написано, что в отношении дистанционных работников расторжение трудового договора по инициативе работодателя может осуществляться по основаниям, которые изложены в трудовом договоре.

«Это подход в пользу работодателя — в 90% случаев работодатель напишет то, что ему нужно, и будет иметь право уволить работника в любой момент по любому основанию. Поэтому мы договорились еще в первом чтении о том, что мы ставим общие основания увольнения по инициативе работодателя и для стационарных, и для дистанционных работников», — говорил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Андрей Исаев.

Кто заплатит за домашний офис?

Многие компании столкнулись с техническими проблемами при переводе сотрудников на дистанционную работу. Нужно было оценить, какая техника есть у человека дома, какое оборудование надо ему предоставить, все подключить и настроить.

При этом для самим работников проблемой оказалось не только отсутствие техники, но и мебели. По словам гендиректора коммуникационного агентства PR Partner Инны Анисимовой, 90% сотрудников говорили, что дома им тяжело работать из-за неудобного стула.

Новый закон устанавливает возможность компенсации служащему в случае использования им личного оборудования, электроэнергии и программного обеспечения. Но пока неясно — в каком объеме и на основании чего возможна такая выплата.

Еще одна загвоздка — безопасность труда. Новый закон допускает послабления для домашних рабочих мест. Место удаленной работы не считается стационарным рабочим местом. Поэтому обучение по охране труда и оценка рабочего места не нужны.

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Но как быть с работником, если несчастный случай произошел, когда он работал дома?

«В любом случае формируется комиссия, и она должна разобраться. Лучше, если работник при переводе на удаленную работу заключит дополнение к трудовому договору, где работодатель оценит, с какими факторами сотрудник может столкнуться», — сказал главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Новосибирской области Игорь Шационок.

Например, в агентстве PR Partner собрали заявления сотрудников о том, что в рабочие часы на дистанционке они берут ответственность за здоровье на себя.

Какая выгода от удаленки?

В 2020 году дистанционная работа стала вынужденной необходимостью, но эксперты уверены, что многие компании и сотрудники оценят экономическую выгоду от такого режима.

«Очевидный экономический плюс для работодателя – это возможность экономии на аренде офисных помещений, коммунальных услугах и прочих затратах на обеспечение рабочих мест. С другой стороны, необходимо вкладываться в развитие инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности и компенсировать использование личного оборудования», — прокомментировал бизнес-аналитик Александр Гончаров.

Сотрудник же экономит на проезде, дорогих бизнес-ланчах, офисной одежде. Но не все готовы даже ради такой выгоды трудиться дома.

«Произойдут структурные изменения в экономике. Отрасли и предприятия, которые наиболее удачно впишутся в этот режим, они выиграют. Вся IT-сфера впишется легче. Впишутся ли маркетинг и продажи, не уверен. Там личное общение будет более продуктивно, в том числе при продажах», — говорит доцент кафедры экономической теории экономического факультета НГУ Владимир Клисторин.

А некоторые отрасли перейти на дистанционку не могут вообще — машиностроение, сельское хозяйство, строительство, торговля в полной мере. «В нашей экономике добыча природных ископаемых и другие такие отрасли имеют высокий удельный вес. На удаленке могут работать в нашей стране максимум 10% экономики», — считает Клисторин.