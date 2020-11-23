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Путин объяснил, почему не поздравил будущего президента США

Источник:
"Россия-1"
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что поздравит избранного президента США только после урегулирования всех юридических деталей. Российский лидер уверен, что это не ухудшит отношения с Америкой.

«Испорченные отношения уже не испортишь, они уже испорченные», — сказал Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

По его словам, Россия с уважением относится и «к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность господину Байдену». «Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений», — пояснил Путин.

«Что касается других - тех, кто поздравляет, это дело каждого, все люди опытные, знающие, что и как они делают», — отметил российский лидер. При этом он напомнил, что «в прошлой итерации все поздравили госпожу Клинтон, оказалось потом, что победил Трамп».

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Президентские выборы в США состоят из двух этапов. На первом — проходит всенародное голосование. Люди в каждом из штатов голосуют за кандидатов. Кандидат, набравший наибольшее число голосов в штате, формирует команду выборщиков от региона. То есть, победитель получает голоса всех выборщиков штата.

Второй этап — голосование выборщиков уже непосредственно за кандидатов. В этом году оно пройдет 14 декабря. Всего выборщиков 538. Для победы кандидату нужно набрать 270 и больше голосов. В случае если голоса между кандидатами распределяться поровну (по 269), победителя определит палата представителей Конгресса США.

Тема: Выборы президента США
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