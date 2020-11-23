Путин объяснил, почему не поздравил будущего президента США

Президент России Владимир Путин заявил, что поздравит избранного президента США только после урегулирования всех юридических деталей. Российский лидер уверен, что это не ухудшит отношения с Америкой.

«Испорченные отношения уже не испортишь, они уже испорченные», — сказал Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

По его словам, Россия с уважением относится и «к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность господину Байдену». «Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений», — пояснил Путин.

«Что касается других - тех, кто поздравляет, это дело каждого, все люди опытные, знающие, что и как они делают», — отметил российский лидер. При этом он напомнил, что «в прошлой итерации все поздравили госпожу Клинтон, оказалось потом, что победил Трамп».

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Президентские выборы в США состоят из двух этапов. На первом — проходит всенародное голосование. Люди в каждом из штатов голосуют за кандидатов. Кандидат, набравший наибольшее число голосов в штате, формирует команду выборщиков от региона. То есть, победитель получает голоса всех выборщиков штата.

Второй этап — голосование выборщиков уже непосредственно за кандидатов. В этом году оно пройдет 14 декабря. Всего выборщиков 538. Для победы кандидату нужно набрать 270 и больше голосов. В случае если голоса между кандидатами распределяться поровну (по 269), победителя определит палата представителей Конгресса США.