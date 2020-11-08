Когда объявят победителя: главные вопросы о выборах президента США

Избирательная система США, неизменная более 230 лет, непривычна и непонятна жителям стран, где существуют прямые всенародные выборы. Голосование в Америке проходит в два этапа, и не всегда побеждает тот, кто получает большинство голосов американцев. А окончательные итоги становятся известны только через полтора месяца после дня голосования.

Кто участвует в выборах президента США?

Политическая модель США отличается доминированием двух партий. И кандидат, а затем президент, всегда принадлежит к одной из них.

Могут быть выдвинуты кандидаты и от других, мелких партий. Но история показывает, что такой участник президентской гонки набирает не более 2% голосов.

На выборах 2020 года Дональд Трамп — кандидат от республиканцев—консервативной политической партии. Ранее во главе страны были республиканцы Джордж Буш, Рональд Рейган и Ричард Никсон.

Джо Байден – кандидат демократов — либеральной политической партии. Демократов на посту президента ранее представляли Джон Кеннеди, Билл Клинтон и Барак Обама.

Когда проходят выборы?

Президент и вице-президент избираются раз в четыре годы. Голосование всегда назначается на первый вторник ноября каждого високосного года. В 2020 году выборы выпали 3 ноября.

Однако это только первая ступень. Отмечая в бюллетене имя кандидата в президенты, на самом деле американцы голосуют за списки выборщиков, которые впоследствии и выберут главу страны.

Кто такие выборщики?

Это люди, специально выбранные на партийных съездах штатов (в каждом штате партии составляют свои списки выборщиков). Обычно выборщиками становятся местные уважаемые деятели и партийные активисты, поддерживающие какого-либо кандидата. Таким образом, голосуя за конкретного кандидата, американцы выбирают список выборщиков, обозначенный этим кандидатом.

По результатам всенародного голосования (первой ступени выборов) формируется коллегия выборщиков из 538 человек. Вторая ступень выборов — голосование коллегии. Победителем становится то, кто набирает более 170 голосов выборщиков.

Теоретически выборщик может отдать голос не за того кандидата, в чей список он включен. Но случается такое крайне редко, поскольку сама логика наличия выборщиков предполагает, что они представляют интересы большинства жителей штата.

Голосование через выборщиков уравнивает права малочисленных штатов и штатов с большим населением. Фактически выборы в США – это не всенародное прямое голосование, в голосование штатов.

Фото : Количество выборщиков по штатам США © Kingofthedead

Когда голосуют выборщики?

Коллегия выборщиков голосует на 41-й день после всенародных выборов. В 2020 году голосование пройдет 14 декабря. Обычно результат становится известен сразу. Но в этом году из-за коронавирусных ограничений бюллетени будут отправляться по почте, и возможны задержки с подсчетом голосов.

До объявления результатов голосования выборщиков итоги выборов президента формально являются лишь предположительными.

Почему «победитель получает все»?

Часто в справочных статьях об избирательной системе США говорится, что она устроена по принципу «победитель получает все».

Это означает, что кандидат в президенты, набравший большинство голосов жителей штата, автоматически получает голоса всех выборщиков это штата. А кандидат, получивший меньшинство голосов на всенародном голосовании, не получает ничего.

Когда объявляют победителя?

Объявление победителя президентских выборов – особая обязательная церемония, которую проводят на специальном заседании Конгресса в начале января.

Затем выигравшему кандидату дается время на назначение министров, и только после этого он вступает в должность. По традиции инаугурация нового президента США проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.