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Перенесены сроки написания итогового сочинения в 11-х классах

Источник:
Sibnet.ru
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Итоговое сочинение в 11-х классах пройдет не ранее 5 апреля 2021 года, а итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах в регионах с неблагоприятной эпидобстановкой будет организовано дистанционно, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к ЕГЭ.

Также принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов.

«Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий», — уточнили в Рособрнадзоре.

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