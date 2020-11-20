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Потепление придет в Новосибирск на выходных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Выходные в Новосибирской области будут теплыми и малоснежными, но вечером в воскресенье погода начнет меняться, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Приближение теплого атмосферного фронта жители области почувствовали уже в пятницу. Морозы слабеют на два-четыре градуса в сутки, и эта тенденция продержится еще некоторое время.

Мягкая комфортная погода останется и на выходных, но количество осадков будет сокращаться. Снег будет идти еще в субботу, а воскресенье осадков уже не будет. Температура ночью по области будет держаться в пределах -6… -12 градусов. Дневные температуры будут понижаться. В субботу — -2… -7 градусов, -4… -10.

Ветер будет ослабевать. В субботу порывы достигнут 15 метров в секунду, а воскресенье — восьми метров в секунду.

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