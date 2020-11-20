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Ужасы 2020 года: самые страшные фильмы-хорроры

Источник:
Sibnet.ru
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Сам 2020 год можно назвать хоррором — пандемия, военные конфликты, крупные ЧП. Но экранные ужастики все равно страшнее. В подборке — новинки пугающего жанра.
«Няня», режиссер Флория Сиджизмонди, 16+
«Проклятие», режиссер Николас Песке, 18+
«Не входи», режиссер Джулиус Берг, 18+
«Человек-невидимка», режиссер Ли Уоннелл, 18+
«Поезд в Пусан 2: Полуостров», режиссер Ён Сан-хо, 18+
«Кто не спрятался», режиссер Дэвид Франко, 18+
«Зеркала: Инкарнация», режиссеры Эндрю Мечэм и Мэттью Уэдон, 18+
«Видеорегистратор», режиссер Малик Бут, 18+
«Гретель и Гензель», режиссер Оз Перкинс, 16+
«Пункт назначения. Аквапарк», режиссер Рено Готье, 18+

«Няня»

Молодая учительница начальных классов по имени Кейт принимает заманчивое предложение и устраивается гувернанткой, чтобы присматривать за двумя сиротами — Флорой и Майлзом, предыдущая наставница которых, как ей сообщили, просто сбежала. Дело в том, что, по местным легендам, в загадочном особняке обитают призраки. Вскоре Кейт понимает, что дом, как и дети, скрывает в себе множество мрачных секретов.

Фильм «Няня» — экранизация повести «Поворот винта» Генри Джеймса. Лента не получила высоких рейтингов, но зрители и кинокритики отметили удачное воспроизведение готической атмосферы в картине.

«Проклятие»

Женщина-детектив, оставшаяся с маленьким сыном, переживает из-за недавней смерти мужа и с головой уходит в работу. Она берется расследовать дело, где женщина жестоко убивает свою семью. О доме, где произошло убийство, ходят страшные слухи, и местные опасаются к нему приближаться. Несмотря на предостережение напарника, детектив заходит в тот самый дом, и теперь ее начинают преследовать жуткие видения.

Фото: © кадр из фильма «Проклятие»

Новое «Проклятие» стало ремейком одноименного фильма 2004 года. Как и в оригинальном фильме, события ленты показаны в фактическом порядке, но развиваются нелинейно с помощью нескольких сюжетных линий. Похвалу получили актерские работы Андреа Райзборо, Лин Шей и Джона Чо.

«Не входи»

Три молодых парня и девушка планируют ограбить особняк местного хирурга. Проникнув в дом, они довольно быстро находят сейф, но взломать его никак не получается. Злоумышленники дожидаются хозяев, чтобы выпытать у них код, а когда домой возвращается пожилой доктор с супругой, события принимают неожиданный поворот.

Одну из главных ролей в фильме сыграла звезда «Игры Престолов» Мэйси Уильямс.  Помимо неожиданных сюжетных поворотов, многослойная история затрагивает темы неравенства социальных слоев и безработицы среди молодежи.

«Человек-невидимка»

Главная героиня Сесилия сбегает из высокотехнологичного дома своего бойфренда Адриана, который ее мучил. Она живет у друга, боится выходить на улицу и страдает от мании преследования. Узнав, что бывший мучитель покончил с собой, оставив большое наследство, девушка полагает, что ее жизнь наладится. Но вскоре она вновь начинает чувствовать тревогу, как будто Адриан незаметно к ней подкрадывается.

Фото: © кадр из фильма «Человек-невидимка»

«Человек-невидимка» получил хорошие отзывы критиков, которые посчитали сюжет картины очень свежим. Еще один плюс хоррора — научно-фантастическая основа. Невидимка Адриан — ученый с большими возможностями, потому и ужасы в фильме высококлассные.

 

«Поезд в Пусан 2: Полуостров»

События второй части разворачиваются через четыре года после вспышки страшного вируса, распространение которого Южная Корея сдержать не смогла, то, что осталось от страны, находится в блокаде, а полчища зомби разгуливают по всему полуострову. Бывший военный Хан Джон-сок, в свое время сумевший эвакуироваться, в составе небольшого отряда отправляется из Гонконга в закрытую зону, чтобы отыскать грузовик с деньгами.

Полуостров был выбран для показа на Каннском кинофестивале 2020 года, который был отменен из-за пандемии COVID-19. Фильм был выпущен в Южной Корее 15 июля 2020 года, получил неоднозначные отзывы критиков и собрал 32 миллиона долларов по всему миру.

«Кто не спрятался»

В центре сюжета две молодые пары Чарли с женой Мишель и Джош с подругой Миной. Они снимают дом за городом, чтобы провести там выходные. В первый вечер друзья употребляют наркотики и в эйфории Мина и Чарли занимаются сексом. На другой день выясняется, что в доме расставлены камеры, которые зафиксировали и факт измены. В попытке скрыть правду, герои идут на преступление, а затем и сами оказываются жертвами.

Фото: © кадр из фильма «Кто не спрятался»

Фильм ужасов стал дебютом режиссера Дэйва Франко. Лента получила преимущественно положительные оценки. По духу «Кто не спрятался» находится между фильмами «Тебе конец», «Вакансия на жертву» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

«Зеркала: Инкарнация»

После смерти матери две несовершеннолетние сестры Оливия и Клэр прибывают в дом родной тети Бет, которая не очень-то рада гостям. 40 лет назад в этом доме нечто убило ее младшую сестру, и теперь женщина строго-настрого запрещает девочкам спускаться в подвал. Но ночью голос зовет младшую Клэр: указывает ей, где найти ключ от подвала, велит подойти к зеркалу и произнести заклинание, чтобы темная сущность могла пробраться в этот мир.

Фильм не имеет отношения ни к южнокорейскому хоррору «Зазеркалье», ни к его американскому ремейку «Зеркала». Единственным минусом зрители посчитали недостаточно страшный сюжет.

«Видеорегистратор»

В годовщину смерти подростка от рук полиции один из патрульных полицейских перестает отвечать по рации. Его истерзанное тело находят коллеги, а на записи видеорегистратора женщина-полицейский Рене Ломито видит, как того подбрасывает вверх неведомая сила. Вскоре что-то невидимое убивает еще нескольких человек, в том числе полицейских, и Рене решает расследовать дело сама.

У полицейского хоррора много заманчивых деталей, так или иначе способствующих мрачной атмосфере. А еще события почти постоянно происходят ночью под дождем, так что стоит отдать должное авторам ленты, которые смогли добиться хорошей атмосферы окутывающую всю историю.

«Гретель и Гензель»

С самого детства Гретель любила историю про девочку в розовой шапочке, у которой обнаружились колдовские способности. Теперь, уже почти взрослой, после неудачной попытки устроиться прислугой Гретель вместе с младшим братом Гензелем оказывается без дома — мать выгоняет их, решив, что дети должны сами о себе заботиться. Скитаясь по лесу и страдая от голода, Гретель и Гензель набредают на подозрительную избушку, где обнаруживают накрытый яствами стол. Как будто кто-то ждал их появления.

Одна из сцен фильма снята в известном старинном охотничьем домике на Монтпилиер-Хилл, который принадлежал одному из Клубов адского пламени. Режиссер Оз Перкинс хотел создать историю в том числе и о взрослении, поэтому он не только изменил название с оригинального («Гензель и Гретель»), но и сделал Гретель намного старше брата.

«Пункт назначения. Аквапарк»

Выпускники школы решают отметить взросление вечеринкой в стиле ретро, в духе лихих 80-х. Для этого они снимают старый аквапарк. Реки алкоголя, девушки в откровенных купальниках, выступление отвязной рок-группы — все шло идеально до тех пор, пока в праздник не вмешалась смерть. Теперь спуск с горок аквапарка может стать самым последним впечатлением в жизни для участников конкурсов.

Фото: © кадр из фильма «Пункт назначения. Аквапарк»

Несмотря на название, фильм не имеет отношения к франшизе «Пункт назначения». Молодежный слэшер только выходит в прокат и еще не оценен ни критиками, ни зрителями, но обещает показать настоящее кровавое «веселье». 

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