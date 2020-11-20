Ужасы 2020 года: самые страшные фильмы-хорроры

Сам 2020 год можно назвать хоррором — пандемия, военные конфликты, крупные ЧП. Но экранные ужастики все равно страшнее. В подборке — новинки пугающего жанра.«Няня», режиссер Флория Сиджизмонди, 16+
«Проклятие», режиссер Николас Песке, 18+
«Не входи», режиссер Джулиус Берг, 18+
«Человек-невидимка», режиссер Ли Уоннелл, 18+
«Поезд в Пусан 2: Полуостров», режиссер Ён Сан-хо, 18+
«Кто не спрятался», режиссер Дэвид Франко, 18+
«Зеркала: Инкарнация», режиссеры Эндрю Мечэм и Мэттью Уэдон, 18+
«Видеорегистратор», режиссер Малик Бут, 18+
«Гретель и Гензель», режиссер Оз Перкинс, 16+
«Пункт назначения. Аквапарк», режиссер Рено Готье, 18+
«Няня»
Молодая учительница начальных классов по имени Кейт принимает заманчивое предложение и устраивается гувернанткой, чтобы присматривать за двумя сиротами — Флорой и Майлзом, предыдущая наставница которых, как ей сообщили, просто сбежала. Дело в том, что, по местным легендам, в загадочном особняке обитают призраки. Вскоре Кейт понимает, что дом, как и дети, скрывает в себе множество мрачных секретов.
Фильм «Няня» — экранизация повести «Поворот винта» Генри Джеймса. Лента не получила высоких рейтингов, но зрители и кинокритики отметили удачное воспроизведение готической атмосферы в картине.
«Проклятие»
Женщина-детектив, оставшаяся с маленьким сыном, переживает из-за недавней смерти мужа и с головой уходит в работу. Она берется расследовать дело, где женщина жестоко убивает свою семью. О доме, где произошло убийство, ходят страшные слухи, и местные опасаются к нему приближаться. Несмотря на предостережение напарника, детектив заходит в тот самый дом, и теперь ее начинают преследовать жуткие видения.
Новое «Проклятие» стало ремейком одноименного фильма 2004 года. Как и в оригинальном фильме, события ленты показаны в фактическом порядке, но развиваются нелинейно с помощью нескольких сюжетных линий. Похвалу получили актерские работы Андреа Райзборо, Лин Шей и Джона Чо.
«Не входи»
Три молодых парня и девушка планируют ограбить особняк местного хирурга. Проникнув в дом, они довольно быстро находят сейф, но взломать его никак не получается. Злоумышленники дожидаются хозяев, чтобы выпытать у них код, а когда домой возвращается пожилой доктор с супругой, события принимают неожиданный поворот.
Одну из главных ролей в фильме сыграла звезда «Игры Престолов» Мэйси Уильямс. Помимо неожиданных сюжетных поворотов, многослойная история затрагивает темы неравенства социальных слоев и безработицы среди молодежи.
«Человек-невидимка»
Главная героиня Сесилия сбегает из высокотехнологичного дома своего бойфренда Адриана, который ее мучил. Она живет у друга, боится выходить на улицу и страдает от мании преследования. Узнав, что бывший мучитель покончил с собой, оставив большое наследство, девушка полагает, что ее жизнь наладится. Но вскоре она вновь начинает чувствовать тревогу, как будто Адриан незаметно к ней подкрадывается.
«Человек-невидимка» получил хорошие отзывы критиков, которые посчитали сюжет картины очень свежим. Еще один плюс хоррора — научно-фантастическая основа. Невидимка Адриан — ученый с большими возможностями, потому и ужасы в фильме высококлассные.
«Поезд в Пусан 2: Полуостров»
События второй части разворачиваются через четыре года после вспышки страшного вируса, распространение которого Южная Корея сдержать не смогла, то, что осталось от страны, находится в блокаде, а полчища зомби разгуливают по всему полуострову. Бывший военный Хан Джон-сок, в свое время сумевший эвакуироваться, в составе небольшого отряда отправляется из Гонконга в закрытую зону, чтобы отыскать грузовик с деньгами.
Полуостров был выбран для показа на Каннском кинофестивале 2020 года, который был отменен из-за пандемии COVID-19. Фильм был выпущен в Южной Корее 15 июля 2020 года, получил неоднозначные отзывы критиков и собрал 32 миллиона долларов по всему миру.
«Кто не спрятался»
В центре сюжета две молодые пары Чарли с женой Мишель и Джош с подругой Миной. Они снимают дом за городом, чтобы провести там выходные. В первый вечер друзья употребляют наркотики и в эйфории Мина и Чарли занимаются сексом. На другой день выясняется, что в доме расставлены камеры, которые зафиксировали и факт измены. В попытке скрыть правду, герои идут на преступление, а затем и сами оказываются жертвами.
Фильм ужасов стал дебютом режиссера Дэйва Франко. Лента получила преимущественно положительные оценки. По духу «Кто не спрятался» находится между фильмами «Тебе конец», «Вакансия на жертву» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».
«Зеркала: Инкарнация»
После смерти матери две несовершеннолетние сестры Оливия и
Клэр прибывают в дом родной тети Бет, которая не очень-то рада гостям. 40 лет назад
в этом доме нечто убило ее младшую сестру, и теперь женщина строго-настрого
запрещает девочкам спускаться в подвал. Но ночью голос зовет младшую Клэр:
указывает ей, где найти ключ от подвала, велит подойти к зеркалу и произнести
заклинание, чтобы темная сущность могла пробраться в этот мир.
Фильм не имеет отношения ни к южнокорейскому хоррору «Зазеркалье»,
ни к его американскому ремейку «Зеркала». Единственным минусом зрители
посчитали недостаточно страшный сюжет.
«Видеорегистратор»
В годовщину смерти подростка от рук полиции один из
патрульных полицейских перестает отвечать по рации. Его истерзанное тело
находят коллеги, а на записи видеорегистратора женщина-полицейский Рене
Ломито видит, как того подбрасывает вверх неведомая сила. Вскоре что-то невидимое убивает еще нескольких человек, в том числе полицейских, и Рене
решает расследовать дело сама.
У полицейского хоррора много заманчивых деталей, так или
иначе способствующих мрачной атмосфере. А еще события почти постоянно
происходят ночью под дождем, так что стоит отдать должное авторам ленты,
которые смогли добиться хорошей атмосферы окутывающую всю историю.
«Гретель и Гензель»
С самого детства Гретель любила историю про девочку в
розовой шапочке, у которой обнаружились колдовские способности. Теперь, уже
почти взрослой, после неудачной попытки устроиться прислугой Гретель вместе с
младшим братом Гензелем оказывается без дома — мать выгоняет их, решив, что
дети должны сами о себе заботиться. Скитаясь по лесу и страдая от голода,
Гретель и Гензель набредают на подозрительную избушку, где обнаруживают
накрытый яствами стол. Как будто кто-то ждал их появления.
Одна из сцен фильма снята в известном старинном охотничьем домике на Монтпилиер-Хилл, который принадлежал одному из Клубов адского пламени. Режиссер Оз Перкинс хотел создать историю в том числе и о взрослении, поэтому он не только изменил название с оригинального («Гензель и Гретель»), но и сделал Гретель намного старше брата.
«Пункт назначения. Аквапарк»
Выпускники школы решают отметить взросление вечеринкой в
стиле ретро, в духе лихих 80-х. Для этого они снимают старый аквапарк. Реки
алкоголя, девушки в откровенных купальниках, выступление отвязной рок-группы —
все шло идеально до тех пор, пока в праздник не вмешалась смерть.
Теперь спуск с горок аквапарка может стать самым последним впечатлением в жизни
для участников конкурсов.
Несмотря на название, фильм не имеет отношения к франшизе «Пункт
назначения». Молодежный слэшер только выходит в прокат и еще не оценен ни
критиками, ни зрителями, но обещает показать настоящее кровавое «веселье».