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Глава Тувы подарил квартиру победительнице шоу «Ты супер!» на НТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Ай-Кыс на конкурсе "Ты супер"
Фото: Ай-Кыс Кыргыс © кадр из видео

Победителями четвертого сезона музыкального конкурса «Ты супер!» стали двое юных артистов из Тувы — Ай-Кыс Кыргыс и Денберел Ооржак. Глава Республики Шолбан Кара-оол в финале конкурса подарил Кыргыс квартиру, а Ооржаку — звукозаписывающее оборудование, сообщается на сайте конкурса.

В финале конкурса «Ты супер!» на НТВ выступали два представителя Тувы. После выступления Ай-Кыс на сцене «Ты супер!» появился гость — глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол.

«Ай-Кыс в этом году закончила с золотой медалью школу, она первокурсница Тувинского государственного университета, плюс ко всему — мы с вами это понимаем — она делает первые шаги во взрослой жизни, и мы хотели бы подарить ей самой важное в жизни человека — крышу над головой. Поэтому пусть у нее будет квартира в Кызыле», — сказал Кара-Оол.

Девушка поблагодарила за подарок и призналась, что для нее это очень волнительно. Она также выразила благодарность всем, кто помогал ей и другим артистам во время шоу.

Победу в шоу разделили Кыргыс и участник «Детского Евровидения» 14-летний Денберел Ооржак. Ему Кара-оол подарил сертификат на покупку звукозаписывающего оборудования. Квартиру Ооржаку вручили еще в прошлом году, также за победу в музыкальном конкурсе.

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shatlnk

ушёл хороший актёр, мастер своего дела, легенда ......и просто советский человек.