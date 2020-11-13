Познер увидел «фашистские» черты в Советском Союзе

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у Советского Союза имелись фашистские черты. Журналиста жестко раскритиковал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

«Я опасаюсь вообще фашизма. Я понимаю, что то, что я скажу, вызовет дикое недовольство многих людей, но в определенной степени Советская Россия имела определенные фашистские черты», — сказал Познер в интервью, опубликованном на сайте «Познер Online».

Познер отметил, что сейчас в России возрождение фашизма невозможно, но это может произойти в США. Журналист назвал США «гораздо более наивной страной», чем Россия, поскольку на ее долю выпало куда меньше исторических пертурбаций. «Ею легче управлять, с точки зрения поворачивания людей туда или сюда, чем Россией или любой другой европейской страной», — пояснил Познер.

Телеведущий и журналист Владимир Познер является гражданином России, Франции и США. Он неоднократно выступал с резкими критическими заявлениями про СССР и советских людей.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин жестко раскритиковал Познера. «Этот человек имел прекрасные должности, оплачиваемые и уважаемые, в советское время. Но сменилась конъюнктура, и он "переобулся" на лету, начал зарабатывать уже на антисоветчине, на охаивании своей Родины, своей истории. Ему где деньги, там и Родина. Он из категории людей-подонков», —приводит РИА Новости его слова.

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По словам депутата, современные слова журналиста сильно отличаются от его риторики в советские годы. «Я изучал его статьи, его поведение в советское время, умиление перед компартией, перед историей, перед революцией. Он "перевернулся" в одну минуту, лишь бы остаться на плаву», — заявил Рашкин.