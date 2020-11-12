Два заместителя Солдатовой уволились из омского Минздрава

Заместители министра здавоохранения Омской области Анастасия Малова и Георгий Бутаев уволились из ведомства после отставки главы Минздрава региона Ирины Солдатовой из-за ЧП с машинами скорой помощи.

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Об увольнениях омским СМИ стало известно на заседании правительства региона в среду. На сайте Минздрава региона больше нет информации о Маловой и Бутаеве. Чиновники так же, как и экс-министр Солдатова, приехали в Омск из Москвы.

Малову отстранили от занимаемой должности еще до отставки министра. Причиной увольнения Солдатовой стала «забастовка» бригад скорой помощи в конце октября, которые привезли к зданию Минздрава пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, которых отказались госпитализировать.

Новым министром здравоохранения региона стал Александр Мураховский, бывший главврач больницы скорой помощи, где в августе лечили оппозиционера Алексея Навального. Это возмутило сторонников политика.