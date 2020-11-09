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Ростелеком открыл вакансии для омичей в крупнейшем за Уралом центре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ростелеком открыл вакансии в Омске в крупнейшем  за Уралом бэк-офисном центре по офлайн-обработке обращений клиентов. Здесь будут работать с поступающими запросами и предложениями от абонентов с Дальнего Востока, Сибири и Урала, сообщила пресс-служба компании.

«Набор сотрудников уже открыт. Мы предлагаем официальное трудоустройство, гибкий график работы и прозрачную систему мотивации. Для новичков предусмотрена система обучения», — сообщила директор департамента клиентского опыта и обслуживания массового сегмента МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Татьяна Казанина.

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Новое офисное пространство разрабатывали с учетом максимального комфорта для сотрудника. Все рабочие места оборудованы современной техникой, есть уютная комната отдыха, стильная кухня-столовая и собственный учебный центр. 

Центр расположен на улице Съездовская, 34, остановка транспорта «Голубой огонек». Ростелеком ждет молодых инициативных людей с уже наработанными коммуникационными навыками или с желанием их приобрести. Записаться на собеседование можно по телефону 8 800 100 4248.

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