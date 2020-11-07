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Выступившая на «Танцах» с Pole Dance томичка выпустила песню

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Кристиной Бродецкой

Томичка Кристина Бродецкая в составе группы «ТыНеЯ» выпустила дебютную песню «Маяк». Об этом сообщил pr-директор группы.

Уроженка Томска Кристина Бродецкая много лет проработала в балете певицы МакSим, она профессиональная танцовщица. В 2020 году девушка выступила в шоу «Танцы» с номером Pole Dance и прошла в следующий тур.

Томичка с детства мечтала петь, поэтому добившись успеха в танцевальной деятельности, занялась музыкой, создав группу «ТыНеЯ». Песня «Маяк» стала для нее дебютом.

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