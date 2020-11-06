Убьют миллионы ковидных норок: как изменится рынок пушнины

Норки оказались переносчиками коронавируса. И Дания, крупнейший в Европе производитель норкового меха, намерена уничтожить все поголовье зверька. Грозит ли миру дефицит меха и поможет ли это российским производителям пушнины?

Норки стали переносчиками мутировавшего коронавируса, который ослабляет способность к образованию антител. В Дании зафиксированы уже 12 случаев заражений людей от животных. Премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила, что необходимы решительные действия и «все норки в Дании должны быть убиты».

В стране сожгут более 17 миллионов особей. Это при том, что Дания — крупнейший в Европе производитель меха норок. Ранее норок уничтожили в Нидерландах и Испании, где обнаружили инфицированных животных. Но случаев заражения людей от животных тогда не было.

Чем заболели норки на самом деле?

Коронавирус обнаружили у норок еще в 1988 году. «У коронавируса норок нет клеток-реципиентов, куда бы он встроил свой геном (вирус не размножается в организме). Это отличие коронавируса норок от COVID-19, то есть коронавирус норок никакого отношения к COVID-19 не имеет», — прокомментировал Sibnet.ru заведующий сектором генетики куньих Института цитологии и генетики СО РАН, доктор биологических наук Олег Трапезов.

Фото: Биолог Олег Трапезов на звероферме © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Он добавил, что свой коронавирус есть и кошек, но их никто уничтожать не собирается. Ученый считает, что пандемия могла стать поводом для уничтожения поголовья норок, но основная причина имеет экономические корни и связана с перепроизводством пушнины.

В то же время еще весной британские ученые объявили, что COVID-19 могут заболеть обезьяны, и часть куницеобразных: хорьки, норки. В ходе экспериментов этих животных удалось заразить, а затем они начали передавать инфекцию друг другу.

Летом наука утвердилась в том, что норки могут заражаться новым коронавирусом, сказал завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Думаю, что в Дании такое решение принято неслучайно. Мы просто не знаем все до конца, что там выявлено. Но я думаю, эта мера принесет огромные убытки этой отрасли промышленности Дании, и зря бы они это делать не стали… Значит, число людей, заражающихся от норок, намного больше, чем до сих пор было известно», - сказал Нетесов РИА Новости.

Уходит серьезный конкурент

«В мире была договоренность производить 27,5 миллиона шкурок норок в год. Тогда не будет перепроизводства. Как с нефтью, когда страны ОПЕК договариваются, что не будем производить больше, иначе рухнем. Китай, когда 30 лет назад вошел в звероводство, нарушил правила мирового производства, оно достигло 100 миллионов шкурок в год», — сказал Трапезов.

При этом количество покупателей изделий из шкур норок не увеличивается, так как мех — предмет роскоши.

Россия при этом не самый крупный игрок. После 90-х в стране осталось около 30 производителей шкур норок, хотя до этого их было 660. После перестроечного кризиса смогли выжить только те, кто существенно повысил качество до мирового. Годовой объем производства сейчас — около 2 миллионов шкурок.

Собеседник считает, что именно для сдерживания производства пушнины и меховых изделий подогревали выступления защитников животных. Экоактивисты громили зверофермы, в Англии закрыли такое производство, в Нидерландах обложили фермеров налогами за загрязнение окружающей среды.

Но это не слишком помогало. Так как европейцы начали размещать зверофермы в Польше и Украине, где не было драконовских законов и таких мощных активистов.

Паника вокруг коронавируса стала поводом, чтобы частично сдержать рост производства пушнины, уверен Трапезов.

«Этот провал опустит мировое производство шкурок до требуемого уровня, если его не заполнит Китай, который темпы не снижает», — отметил ученый.

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Вероятней всего, норок в Дании сожгут полностью. Но если шкурки всех убитых животных попадут на рынок, это вызовет падение цены, хотя и ненадолго, на год-другой. Затем российские производители в любом случае окажутся в выигрыше, так как потеряют серьезного конкурента.

«У них (в Дании) годовой забой под 40 миллионов. Откуда взялась цифра 17 миллионов (объявленное поголовье для уничтожения), непонятно. Может, они забьют основное поголовье. Тогда через год-полтора нам будет хорошо», — предположил коммерческий директор новосибирского зверохозяйства «Черепановское» Дмитрий Наумкин. Но затруднился оценить перераспределение рынка в цифрах.

А относительно Китая, по мнению Нумкина, беспокоится не стоит. Китай действительно поставляет большие объемы дешевого меха, но их качество невысокое. «Китай нам никогда не был конкурентом, качество у нас чисто норвежское аукционное, как в самой Дании», — заключил собеседник.

Российские норки под угрозой?

«Это реакция страны (Дании) на выявленные вещи с мутацией вируса. В РФ мониторинги проводятся. Ситуация спокойная», — сказал Sibnet.ru руководитель пресс-службы Управления ветеринарии Новосибирской области Юрий Шмидт. По его словам, никаких рекомендаций Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на этот счет не получены.

Он добавил, что в Европе выращивается гораздо больше норок и содержатся они в большей скученности. В России на зверофермах совсем другие условия. «У нас они находятся на высоком уровне зоосанитарной защиты. Так проникновение больных людей на территорию животноводческого предприятия не допускается», — пояснил Шмидт.

Вероятность заражения наших норок от заграничных тоже практически исключена. На предприятии соблюдаются все нормы, в том числе карантин для ввезенных из других регионов России и из-за рубежа животных, заверил в свою очередь Наумкин.