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Путина рассердил срыв космических программ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин потребовал от «Роскосмоса» объяснить срыв сроков реализации ряда космических программ. Речь идет о разработке сверхтяжелой ракеты-носителя, проекте «Сфера» и дальнейшем развитии системы ГЛОНАСС.

«Вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить сегодня, в чем причины такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства напомнил, что «Роскосмосу» было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также расширение российской системы глобальной спутниковой навигации.

Ранее стало известно, что государственному ракетному центру имени Макеева поручили разработать сверхтяжелую космическую ракету-носитель для полетов к Луне и Марсу. Базовый вариант ракеты-носителя будет грузоподъемность в 53 тонны.

«Сфера» — самый дорогой космический проект России, в рамках проекта предполагается нарастить спутниковую группировку до 600 спутников и реализовать пилотируемую программу, предполагающую экспедиции на другие планеты.

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