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Рюмочные Забайкалья ограничили в работе по времени

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рюмочные и бары в Забайкалье ограничили в работе по времени. Теперь злачные заведения не смогут работать ночью, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Забайкальские рюмочные и бары, оформленные как общепит, будут закрываться в 23.00 и начинать работу в 6.00. Эти требования они обязаны выполнять со среды. Ограничения касаются и других предприятий из числа общественного питания.

«Поблажек за нарушения режима безопасности не будет. Особое внимание уделим проверке режима работы баров и рюмочных. В свое время предприниматели оформили их как общепит, попросту тем самым замаскировав. Теперь эти заведения попадают под ограничения», — подытожил Бардалеев.

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Роспотребнадзор во вторник опубликовал постановление о запрете со среды зрелищно-развлекательных мероприятий и работу кафе с 23.00 до 6.00 по всей России. Глава ведомства разъяснила, что это общие рекомендации, регионы должны сами определить время работы точек общепита.

Также, согласно постановлению, со среды в России ношение масок в местах массового пребывания, на транспорте, на парковках и в лифтах становится обязательным.

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