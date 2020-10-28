Аэродром в Туве станет площадкой для учений армейской авиации в горах

Горный аэродром авиационной эскадрильи отдельного транспортного смешанного авиаполка Центрального военного округа (ЦВО) в 2021 году станет основной площадкой для проведения учений с экипажами армейской авиации по ведению боевых действий в горной местности, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Уникальное место базирования аэродрома — в предгорьях Западного Саяна — позволяет использовать технические характеристики боевых машин в полном объеме и совершенствовать навыки пилотирования летного состава в горной местности.

«За счет освоения аэродрома в Кызыле уже в новом учебном году обретаем возможность более активно привлекать к освоению техники пилотирования в непростых рельефных условиях летный состав из числа выпускников летных вузов», — сказал начальник отдела боевого применения армейской авиации ЦВО полковник Вячеслав Дмитрюк.

На вооружении авиационного объединения ЦВО находятся ударные вертолеты Ми-24П, транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1, Ми-8АМТШВ «Терминатор» и крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26.

Экипажи армейской авиации регулярно привлекаются к проведению различных учений, выполняя задачи по авиаразведке, прикрытию наземных сил и огневому поражению условного противника, а также участвуют в реализации государственных космических программ и ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера.