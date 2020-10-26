Подросток без прав протаранил шлагбаум омского аэропорта

Подросток на машине мамы своей подруги врезался в шлагбаум омского аэропорта и припаркованный автомобиль, сообщило управление ГИБДД по Омской области.

По информации Госавтоинспекции, авария произошла на Транссибирской улице утром в воскресенье. KIA Forte с 17-летним водителем за рулём, который не справился с управлением, въехал в шлагбаум аэропорта и припаркованную машину. В результате аварии никто не пострадал.

«Пассажир автомобиля KIA, девушка 2003 года рождения, без разрешения родителей взяла ключи от автомобиля, принадлежащего матери, и передала управление своему другу», — сказано в сообщении. По факту аварии проводится проверка.