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Подросток без прав протаранил шлагбаум омского аэропорта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД Омской области

Подросток на машине мамы своей подруги врезался в шлагбаум омского аэропорта и припаркованный автомобиль, сообщило управление ГИБДД по Омской области.

По информации Госавтоинспекции, авария произошла на Транссибирской улице утром в воскресенье. KIA Forte с 17-летним водителем за рулём, который не справился с управлением, въехал в шлагбаум аэропорта и припаркованную машину. В результате аварии никто не пострадал.

«Пассажир автомобиля KIA, девушка 2003 года рождения, без разрешения родителей взяла ключи от автомобиля, принадлежащего матери, и передала управление своему другу», — сказано в сообщении. По факту аварии проводится проверка.

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