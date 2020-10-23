Полную трансляцию боя Хабиба и Гейджи покажут в Wink

Бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гейджи считается самым ожидаемым поединком года UFC. Трансляцию поединка можно посмотреть в хорошем качестве на канале UFC ТВ в Wink.

Полная версия турнира UFC 254 будет показана только на каналеUFC ТВ в Wink. Подключить его можно всего за 99 рублей на месяц. Перед началом боя можно изучать историю и стиль бойцов, вспомнить их самые зрелищные поединки.

#Единоборства Главный бой UFC: защитит ли Хабиб титул чемпиона

Трансляция предварительных кадров бойцовского вечера начнется в 19.00 по московскому времени. В 21.00 стартует основной кард, в котором предполагается участие еще трех российских спортсменов (тяжеловеса Александра Волкова, полутяжеловеса Магомеда Анкалаева и Лилии Шакировой в наилегчайшем женском весе).

Главный бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджа ожидается после 22.30.

Повышенный интерес аудитории к событию способен вызвать резкий всплеск трафика. Чтобы трансляция прошла без сбоев, используются разработки NGENIX — провайдера облачных решений для ускорения и защиты веб-ресурсов и доставки видео.

Распределенная облачная платформа NGENIX позволяет доставлять контент с минимальной задержкой благодаря точкам присутствия во всех федеральных округах РФ. В частности, на Северном Кавказе, где особенно много поклонников Хабиба Нурмагомедова, недавно был развернут новый узел, который поможет обеспечить бесперебойное вещание при кратном росте нагрузки.