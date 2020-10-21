Штормовое предупреждение объявили в Хакасии

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Хакасии, ветер усилится до 20 метров в секунду, ожидаются туманы, сообщает правительство региона.

По сообщению гидрометцентра, в республике 22 октября ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, туманы. На дорогах гололедица. Республиканские власти призывают жителей региона быть осторожными в обращении с огнем и в пути.

Ветер способен спровоцировать возникновение происшествий, связанных с обрывом линий электропередач, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш. При неблагоприятной погоде высока вероятность увеличения количества травматизма среди населения, нарушения работы автомобильного транспорта, дорожных служб, рейсовых автобусов.

Автолюбители должны строго соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. В условиях тумана видимость становится сильно ограниченной. Особо внимательными нужно быть на участках трасс, где выпал снег. Автомобиль уже должен быть «переобут» к зиме.