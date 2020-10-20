Мужчина в Кузбассе украл тепловую пушку из палатки возле поликлиники

Житель Кемерова украл тепловую пушку из палатки, установленной возле поликлиники, его оперативно задержали полицейские, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области в вторник.

Власти Кузбасса на прошлой неделе установили обогреваемые палатки возле самых загруженных поликлиник в Кемерове и Новокузнецке, чтобы сократить очереди. Из одного мобильного пункта похитили тепловую пушку стоимостью 15 тысяч рублей.

Полицейские быстро нашли вора: им оказался 50-летний неоднократно судимый местный житель. Тепловую пушку он сдал в ломбард за 7 тысяч рублей.

Возбуждено дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража), максимальное наказание предусматривает два года лишения свободы. Мужчина отпущен под подписку о невыезде, пушку после проведения следственных действий вернут.