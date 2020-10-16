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Власти ухудшили прогноз по сокращению численности населения России

Источник:
"Известия"
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Население России к концу 2020 года уменьшится на 352,5 тысячи человек, а до 2024 года на 1,2 миллиона человек, говорится в обновленной версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года.

Ранее единый план предполагал сокращение численности населения на 158 тысяч человек к концу текущего года. Более того, согласно прежней версии документа, с 2022 года в России должен был начаться прирост населения. Теперь кабмин в период с 2022 по 2024 годы ожидает уменьшения на 290 тысяч, 238 тысяч, 189 тысяч и 165 тысяч человек в год соответственно.

Убыль населения сегодня — результат многих причин, среди которых и последствия Второй мировой войны, и демографические ямы 1990-х годов, и неготовность россиян к многодетности, приводят «Известия» мнение профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любови Храпылиной.

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По ее словам, помимо этих факторов, в этом году был, фактически, заблокирован приток мигрантов из-за пандемии, а многие из проживающих в России уехали в родные страны.

В правительственном прогнозе нет прогноза на 2025-2029 годы. К 2030 году, по новой оценке, численность населения увеличится на 10 тысяч человек.

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Vicin

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Demosfen

В 6 % по статистике веры нет. Похоже в реале каждый десятый трудоспособный в стране безработный.

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brr7

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