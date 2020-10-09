Тувинки вышли в лидеры по желанию рожать

Большинство сибирячек неохотно заводят второго ребенка, кроме жительниц Тувы. Они вышли в лидеры по России по желанию увеличить семью, сообщили специалисты Росстата по результатам исследования.

Суммарный коэффициент рождаемости — это показатель того, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода.

Наименьший коэффициент по Сибири зафиксирован в Томской области (0,46). Немного больше хотят родить вторых детей в Омской, Новосибирской, Кемеровский областях, а также в Алтайском и Красноярском краях.

За ними следуют республики Бурятия, Хакасия и Алтай, Иркутская область и Забайкальский край. Но наиболее высокий коэффициент зафиксирован в Туве (0,82). Это, вообще, самый высокий показатель по России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей

Уменьшение суммарного коэффициента по вторым детям происходит в рамках падения рождаемости в целом, пишет NEWS.ru со ссылкой на председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова.

По его словам, повышенный коэффициент может наблюдаться в регионах, где нет мегаполисов. Там население «по-хорошему менее прогрессивно» и в связи с этим настроено рожать вторых детей сильнее, чем в субъектах с большим количеством крупных городов.