Cyberpunk 2077 получит печатное руководство

Игра Cyberpunk 2077 получит официальное руководство в печатном виде с полным описанием всех элементов игры, которое займет 496 страниц, соответствующая информация появилась в официальном Twitter издательства Piggyback.

Авторы руководства опишут все квесты, игровые механики и предметы игры. Также в издании будет подробная карта города с расположением коллекционных предметов и различных «пасхалок».

Читатели руководства могут изучить все варианты развития событий в случае различных выборов главного героя, они будут представлены в блок-схеме. При этом пока неясно, будет ли доступно руководство российским покупателям игры.

Планируется, что издание выйдет в продажу 19 ноября — в этот день состоится релиз Cyberpunk 2077 на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Игра от студии CD Projekt RED считается одной из самых ожидаемых в 2020 году.