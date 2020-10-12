Главный пульмонолог спрогнозировал срок завершения пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции продлится еще не менее года, но лечить COVID-19 научились лучше, заявил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

По его словам, прогнозировать развитие ситуации сложно. «В плане самой пандемии — не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», — сказал Авдеев в интервью МК.

При этом он отметил, что в целом лечить от заболевания стали лучше. «У нас есть новые данные по всем направлениям, отработаны дозы, тактика респираторной поддержки, обоснования по назначению антикоагулянтов Мы изменили свои подходы ко многим видам терапии», — пояснил пульмонолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Коллективный иммунитет против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией в марте 2020 года. По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов. За последние сутки выявили свыше 347 тысяч новых случаев коронавируса.