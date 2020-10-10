Путин признал отсутствие друзей в большой политике

Президент России Владимир Путин заявил, что в большой политике не бывает друзей. Соответствующий фрагмент интервью с российским лидером для программы «Москва. Кремль. Путин» был опубликован в Instagram телеведущего Павла Зарубина.

«В большой политике, вообще-то, нет друзей», — сказал журналисту глава государства. Он также признался, что в своем рабочем кабинете ему иногда приходится вести жесткие разговоры с коллегами.

Ранее в своей речи на юбилейной сессии Генассамблеи ООН Путин рассказал главам государств и высокопоставленным политикам про дефицит гуманизма и доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне.