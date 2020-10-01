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Каналы о рыбалке и охоте: как подписаться бесплатно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Как лучше приготовить леща на природе, протестировать снасти и оружие, куда податься для подводной охоты. Это познавательные и красивые передачи на четырех популярных телеканалах можно смотреть бесплатно по подписке «Максимум» в онлайн-кинотеатре Wink.

Подписка «Максимум» собрала более 7 тысяч фильмов, мультфильмов и сериалов, а также 263 телеканала. Девять из них выделили в отдельный пакет — «Мужская коллекция».  

Например, на телеканалах «Дикая рыбалка», «Диалоги о рыбалке» и «Дикая охота» эксперты расскажут о том, как протестировать сети и спиннинги и поделятся лайфхаками. 

На канале «Охотник и рыболов» можно увидеть, как ловят рыбу или выслеживают дичь в экстремальных условиях — на трескучем морозе или ночью под водой. А шеф-повар московского ресторана расскажет, как приготовить деликатес из привычной речной рыбки.

Подписки в видеосервисе «Винк» — платные. Но сейчас можно подключить «Максимум» бесплатно — по специальному промокоду. 

На портале Sibnet.ru открыта «Большая игра», участники которой могут подключать различные подписки и опции провайдера. Правила простые — нужно заработать баллы за ответы на вопросы, а затем обменять их на нужные подарки в игровом магазине. В их числе есть промокоды Wink.

Кроме промокодов Wink, в игре можно получить подписки на электронную библиотеку «ЛитРес», образовательный онлайн-сервис «Лицей», облачные игры, цифровую помощь и другие услуги провайдера. 

Узнать подробнее: Что такое Wink Ростелекома >>
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