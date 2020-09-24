Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком

Sibnet.ru и Ростелеком запустили «Большую игру». Она принципиально отличается от заурядных викторин разнообразием и возможностью выбора. Ее участники смогут определять типы заданий, их сложность и зарабатывать игровую валюту — баллы. Заработанные баллы можно будет тратить в магазине игры. Лучшего участника ждет спецприз.

«Большая игра» состоит из четырех основных тем — «Кино», «Книги», «Игры» и «Учеба». Участники смогут себя проверить в сферах, где сильны. Есть также два спецраздела — «Кот в мешке» и «Случайный подарок». Здесь выбор отдан воле случая.

В каждой из тем — три вида вопросов. Они различаются по сложности. Чем труднее вопросы, тем выше их стоимость. Правильный ответ на простой вопрос стоит 50, средний — 70, сложный — 100 баллов. Один участник в сутки может использовать три попытки в каждой теме (по три вопроса разной стоимости).



Игровые темы

В «Кино» показывается несколько кадров из фильмов: в простом варианте — четыре, в сложном — восемь. Задача состоит в том, что найти лишние варианты. Например, из предложенной серии выбрать кадр, не относящийся к фильму «Аватар». Задания иногда трудны, но всегда интересны. И они не касаются исключительно фильмов: есть вопросы о книгах, личной жизни актеров. Любителям кинематографа эта тема будет, безусловно, интересна.

В «Книгах» участникам «Большой игры» предстоит по шутливому описанию угадать литературного героя из четырех вариантов. Задания тут тоже разделены по степени сложности. Там есть герои детских книг, фанатических и фэнтезийных произведений, детективов и серьезной классической литературы. Здесь каждый встретит любимого персонажа. К каждому описанию приготовлено пояснение, появляющееся после ответа.

Тема «Игры», прежде всего, придется по душе геймерам. Посвящена она истории киберспорта, игровой индустрии и связанных с ней компьютерных технологий. Механизм игры здесь прост. На все вопросы здесь предусмотрена два варианта ответа — «правда» и «неправда». Некоторые задания коварны. Здесь также как и в книгах предусмотрены пояснения. Так, что, если и не удастся правильно ответить, можно почерпнуть занимательную информацию.

«Учеба» — тема для эрудитов, но в рамках школьной программы. Здесь нужно найти смысловые пары на представленных карточках. Чем выше сложность вопроса, тем больше нужно найти смысловых пар. Информация на карточках представлена в виде изображений и надписей. Есть задания по географии, истории, русскому языку, математике. Нужна тут и общая начитанность.

«Случайный подарок»

Кроме того, каждый участник раз в сутки получает одну попытку сыграть в разделе «Кот в мешке». Здесь участникам предстоит ответить на сложный вопрос из случайной темы. Готовых вариантов тут нет: ответ нужно вписать в пустое поле. В случае удачи на счет зачисляется 300 баллов, противном случае снимается такая же сумма.

Раз в сутки у участников есть также шанс попытать судьбы в разделе «Случайный подарок». Это рулетка, где в случае удачного исхода, можно получить любой товар из игрового магазина.

Каждый участник может получить дополнительные баллы, рассказав об игре в соцсетях через кнопки, предлагаемые после ответа на вопрос.

Хранится история результатов ответов участников на их личном счете участника при условии посещения сайта «Большой игры» с помощью одного браузера.

Условия игры и призы

«Большая игра» продлится» с 24 сентября по 11 октября. Принять в ней участие могут совершеннолетние жители территории Сибирского федерального округа, Республики Бурятия и Забайкальского края.

Победители определены будут не позднее 14 октября. Призы и подарки будут выдаваться до 31 октября 2020 года.

В магазине игры представлены бесплатные подписки на сервис облачных игр от GFN.RU, на интернет-тариф «Игровой», видеосервис Wink, «Ростелеком Книги», «Лицей плюс», а также бонусы абонентам Ростелекома.

Победитель «Большой игры» получит умную колонку с голосовым помощником «Маруся».