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300-летние останки нашли в один день дачники в разных районах Абакана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Хакасии

Два жителя Абакана в один день нашли на дачных участках 300-летние останки людей, сообщает СУ СК РФ по региону.

В воскресенье при выкорчевывании дерева хозяин дачного участка обнаружил каменный короб, в котором находились фрагменты и осколки костей человека.

В этот же день поступило другое сообщение о том, что на улице Молодежная Абакана хозяин дома во время рыхления почвы при подготовке к заливке фундамента пристройки к дому в земле обнаружил скелетированные останки человека.

По предварительным данным, давность захоронения костных останков в обоих случаях составляет более 300 лет.

По данным фактам следователи проводят проверки. Назначена судебная медико-криминалистическая экспертиза для установления точной давности захоронений, возраста, пола, наличия или отсутствия травм.

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