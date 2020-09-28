Сильный ветер и дожди вернутся в Новосибирскую область

Движение атмосферных фронтов с северо-запада принесёт в Новосибирскую область усиление ветра и дожди, сообщил Sibnet.ru в понедельник пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Над нами сейчас полоса высокого атмосферного давления, так называемый барический гребень, который тянется из районов Южного Урала. В этой системе ослабли ветра … В ближайшие сутки погода будет меняться. Мы связываем это с движением атмосферных фронтов с северо-запада», – рассказал синоптик.

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По его словам, ветер усилится до 15-17 метров в секунду. Будут чередоваться периоды с осадками и без осадков. В ближайшую ночь из-за облачности ещё будет достаточно тепло – +2…+7 градусов.

В последующие две ночи вероятны заморозки – температуры по области будут колебаться от +3 до -5 градусов. В дневные часы в Новосибирской области будет 4-10 градусов выше нуля.