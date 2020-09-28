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Густой туман окутал Новосибирск. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Плотный туман утром в понедельник окутал Новосибирск, горожане поделились в соцсетях снимками природного явления.

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«Доброе утро, Новосибирск... Идём по приборам», «Новосибирск сегодня – словно город Бриджтон в штате Мэн», – написали пользователи соцсетей.

По информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, в начале недели Новосибирская область находится под влиянием антициклона, области повышенного атмосферного давления. Со вторника в регион вернутся дожди, начнётся похолодание.

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#туман, #nsk54

Публикация от Элеонора (@eleonoravind)

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