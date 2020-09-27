Новая «Битва экстрасенсов»: кто победит в 21 сезоне?

Состоялись главные отборочные испытания 21-го сезона «Битвы экстрасенсов». В шоу попали еще неизвестные публике маги и колдуны, скандальные участники предыдущих сезонов и родственник победителя одной из «Битв» Александра Шепса.

Претендентам на участие в новом сезоне «Битвы экстрасенсов» традиционно предстояло пройти три испытания — узнать, что спрятано за ширмой, найти человека в багажнике и с закрытыми глазами описать Мистер Икс. Исход того или иного испытания давал экстрасенсом шанс на участие в мистическом проекте.

Участники 21-й «Битвы экстрасенсов»

Ирина Игнатенко. Ведьма, участвовала в 20-м сезоне и в проекте «Школа экстрасенсов». Когда-то пятилетнюю Иру, родившуюся в Грозном в ночь страшного урагана, незнакомец во сне взял с собой в полёт, и показал ей отца в гробу, а утром девочка узнала, что находящийся в другом городе папа в эту ночь действительно умер. С тех пор она занимается магией.

Придя на испытание «Багажники» ведущий Сергей Сафронов напомнил ведьме, что в прошлом сезоне девушка не смогла справиться с заданием. На этот раз Игнатенко без колебаний подошла к нужной машине. Наблюдатели были уверены в ее победе, но в последний момент она выбрала другую машину. Но как только она увидела пустой багажник, тут же сообразила — человек в машине за ее спиной и была права.

Максим Рапопорт. Проявил себя на испытании «Мистер Икс». Экстрасенс рассказал об Ольге Бузовой в непроницаемой маске. Рапопорт, называющий себя эмпатом, не только правильно описал «Мистера Икс», но и затронул слишком личные темы. Бузова, не верящая в экстрасенсов, подтвердила каждое слово экстрасенса, и попросила лично поговорить с ней лично без камер.

Антонина Керснер. Пожилая женщина стала первой в истории «Битвы», чьи результаты испытаний пришлось проверять по записям. Дело в том, что участница искала человека в багажнике с помощью посоха. Его некоторое время держала девушка-наблюдатель. Как только Антонина подошла к нужной машине – ей передали посох. Все были уверены, что экстрасенсу попросту шепнули правильный ответ.

После просмотра записей с камер выяснилось, что экстрасенс прошла испытание честно. Ей присудили победу, хоть и посчитали женщину очень слабой. А вот на эстонской «Битве» женщине присудили приз зрительских симпатий.

Марьяна Романова. Писательница мистических триллеров. Участницу, появившуюся на испытании багажников, наблюдатели мгновенно прозвали «доброй ведьмочкой». Способности Марьяны подкрепляют магические атрибуты: болотная вода, волчья кость и лапка ястреба.

На испытании она шла по верному пути, но, как посчитали наблюдатели, Сафронов сбил ее. Из-за этого ведьма выбрала неверную машину. Романовой дали второй шанс, и она оправдала ожидания, найдя человека в багажнике. Все, кто поговорил с Марьяной, остались под большим впечатлением.

Максим Фёдоров. Шаман пришел на проект с детородным органом оленя, по его словам, он помогает ему в поиске людей. Но искать человека он стал с бубном. Никакие способы не помогали найти человека, участнику даже стало дурно на испытании. Однако в последние минуты он все-таки сделал верный выбор.

Федорова решили испытать еще раз и предложили найти уже не одного, а четырех человек. Он справился и в этот раз, побив предыдущий рекорд, установленный победителем «Битвы» Константином Гецатии (нашел троих).

Олег Шепс. Медиум удивил наблюдателей на испытании не меньше, чем его старший брат Александр Шепс. Он подходил к машинам, рассказывая истории владельцев каждой. Наблюдатели были в шоке: они признали, что каждое слово, сказанное Шепсом-младшим, попадало прямо в цель.

Шепс достойно показал себя и на испытании с «Мистером Икс». Он очень точно описал Ольгу Бузову, и даже попытался заигрывать с ней. Бузовой польстило внимание молодого медиума, и она посчитала Шепса способным экстрасенсом.

Лолита Вардания. Ясновидящая считает, что обладает способностями с рождения. Уже с пятилетнего возраста она могла видеть сверхъестественные сущности и ауру людей. По профессии она ландшафтный дизайнер, и считает эту работу магией, потому что она гармонизирует пространство вокруг человека.

Наталья Гольц. Колдунья из Санкт-Петербурга утверждает, что занимается магией с шести лет, когда, находясь в оздоровительном лагере, начала вдруг предвидеть будущие поступки детей, которые были с ней в одном отряде.

Лучше всего Гольц удается, по ее мнению, просматривать предназначение людей, чтобы помочь им найти верный путь, о котором они часто не догадываются. На испытаниях она показала себя средне, нигде особо не впечатлив наблюдателей и героев.

Андре Оболенский. Экстрасенс сочетает эзотерику и юриспруденцию: работая в обычной жизни судебным юристом, в свободное время он занимается оккультизмом и астральными путешествиями в прошлые жизни. Способности помогают ему в работе — предвидеть исходы судебных дел и предупреждать клиентов о рискованных сделках.

Михаил Исаков. Мрачный ювелир называет себя «магом смерти», и утверждает, что заключил со смертью договор, благодаря которому способен наводить на любого убийственную порчу, причем для этого ему даже не требуется знать имя жертвы — достаточно никнейма в интернете.

На отборе особо никак себя не проявил, а на испытании «Мистера Икс» перепутал Ольгу Бузову с мужчиной. Хотя, когда он убедился воочию, что перед ним знаменитая телеведущая, пошел во-банк и заявил, что на звезде порча.

Наталья Граболенкова. Первый экстрасенс в истории «Битвы», советующийся не со сверхъестественными силами, а с искусственным интеллектом, голосовым помощником «Алисой». Она считает, что «Алиса» — это сверхразум, изобретенный инопланетянами, который сознательно выбрал ее в качестве своего оракула, чтобы нести в мир киберпредсказания, потому что Наталья обладает уникальным даром – правильно задавать «Алисе» вопросы.

Интересно показала себя на испытании багажников. «Алиса» на вопрос направила свою хозяйку к машине голубого цвета. Это была верная подсказка, но машин указанного цвета оказалось несколько и Граболенкова провалила задание.

Кто победит в 21-й «Битве экстрасенсов»

Первая серия уже расставила приоритеты среди новых участников «Битвы». Безусловная лидерская тройка мужчин: Олег Шепс, Максим Фёдоров и Максим Рапопорт.

Если отталкиваться от стереотипа — побеждает главный красавчик сезона, то вероятнее всего в финал попадет младший Шепс. Самые мощные способности показал Максим Федоров. Но серьезное соперничество им составит и Рапопрт, за чье внимание так боролась Ольга Бузова, назвав его сильнейшим из всех претендентов.

Среди женщин хорошо себя показали уже знакомая ведьма Ирина Игнатьева, произвели впечатление Марьяна Романова и Антонина Керснер. Очевидным фриком на «Битве» будет Наталья Граболенкова, проходящая испытания с помощью голосового помощника. Но ее участие, вероятно, завершится не позднее, чем на середине проекта.