НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Новая «Битва экстрасенсов»: кто победит в 21 сезоне?

Источник:
Sibnet.ru
312 0
Фото: ©vk.com/bitva_extrasensov_tnt
Состоялись главные отборочные испытания 21-го сезона «Битвы экстрасенсов». В шоу попали еще неизвестные публике маги и колдуны, скандальные участники предыдущих сезонов и родственник победителя одной из «Битв» Александра Шепса.

Претендентам на участие в новом сезоне «Битвы экстрасенсов» традиционно предстояло пройти три испытания — узнать, что спрятано за ширмой, найти человека в багажнике и с закрытыми глазами описать Мистер Икс. Исход того или иного испытания давал экстрасенсом шанс на участие в мистическом проекте.

Фото: ©bitvaextrasensov.tnt-online.ru

Участники 21-й «Битвы экстрасенсов»

Ирина Игнатенко. Ведьма, участвовала в 20-м сезоне и в проекте «Школа экстрасенсов». Когда-то пятилетнюю Иру, родившуюся в Грозном в ночь страшного урагана, незнакомец во сне взял с собой в полёт, и показал ей отца в гробу, а утром девочка узнала, что находящийся в другом городе папа в эту ночь действительно умер. С тех пор она занимается магией.

Придя на испытание «Багажники» ведущий Сергей Сафронов напомнил ведьме, что в прошлом сезоне девушка не смогла справиться с заданием. На этот раз Игнатенко без колебаний подошла к нужной машине. Наблюдатели были уверены в ее победе, но в последний момент она выбрала другую машину. Но как только она увидела пустой багажник, тут же сообразила — человек в машине за ее спиной и была права.

Максим Рапопорт. Проявил себя на испытании «Мистер Икс». Экстрасенс рассказал об Ольге Бузовой в непроницаемой маске. Рапопорт, называющий себя эмпатом, не только правильно описал «Мистера Икс», но и затронул слишком личные темы. Бузова, не верящая в экстрасенсов, подтвердила каждое слово экстрасенса, и попросила лично поговорить с ней лично без камер.

Антонина Керснер. Пожилая женщина стала первой в истории «Битвы», чьи результаты испытаний пришлось проверять по записям. Дело в том, что участница искала человека в багажнике с помощью посоха. Его некоторое время держала девушка-наблюдатель. Как только Антонина подошла к нужной машине – ей передали посох. Все были уверены, что экстрасенсу попросту шепнули правильный ответ.

После просмотра записей с камер выяснилось, что экстрасенс прошла испытание честно. Ей присудили победу, хоть и посчитали женщину очень слабой. А вот на эстонской «Битве» женщине присудили приз зрительских симпатий.

Марьяна Романова. Писательница мистических триллеров. Участницу, появившуюся на испытании багажников, наблюдатели мгновенно прозвали «доброй ведьмочкой». Способности Марьяны подкрепляют магические атрибуты: болотная вода, волчья кость и лапка ястреба.

На испытании она шла по верному пути, но, как посчитали наблюдатели, Сафронов сбил ее. Из-за этого ведьма выбрала неверную машину. Романовой дали второй шанс, и она оправдала ожидания, найдя человека в багажнике. Все, кто поговорил с Марьяной, остались под большим впечатлением.

Максим Фёдоров. Шаман пришел на проект с детородным органом оленя, по его словам, он помогает ему в поиске людей. Но искать человека он стал с бубном. Никакие способы не помогали найти человека, участнику даже стало дурно на испытании.  Однако в последние минуты он все-таки сделал верный выбор.

Федорова решили испытать еще раз и предложили найти уже не одного, а четырех человек. Он справился и в этот раз, побив предыдущий рекорд, установленный победителем «Битвы» Константином Гецатии (нашел троих). 

Олег Шепс. Медиум удивил наблюдателей на испытании не меньше, чем его старший брат Александр Шепс. Он подходил к машинам, рассказывая истории владельцев каждой. Наблюдатели были в шоке: они признали, что каждое слово, сказанное Шепсом-младшим, попадало прямо в цель.

Шепс достойно показал себя и на испытании с «Мистером Икс». Он очень точно описал Ольгу Бузову, и даже попытался заигрывать с ней. Бузовой польстило внимание молодого медиума, и она посчитала Шепса способным экстрасенсом. 

Лолита Вардания. Ясновидящая считает, что обладает способностями с рождения. Уже с пятилетнего возраста она могла видеть сверхъестественные сущности и ауру людей. По профессии она ландшафтный дизайнер, и считает эту работу магией, потому что она гармонизирует пространство вокруг человека.

Наталья Гольц. Колдунья из Санкт-Петербурга утверждает, что занимается магией с шести лет, когда, находясь в оздоровительном лагере, начала вдруг предвидеть будущие поступки детей, которые были с ней в одном отряде.

Лучше всего Гольц удается, по ее мнению, просматривать предназначение людей, чтобы помочь им найти верный путь, о котором они часто не догадываются. На испытаниях она показала себя средне, нигде особо не впечатлив наблюдателей и героев.

Андре Оболенский. Экстрасенс сочетает эзотерику и юриспруденцию: работая в обычной жизни судебным юристом, в свободное время он занимается оккультизмом и астральными путешествиями в прошлые жизни. Способности помогают ему в работе — предвидеть исходы судебных дел и предупреждать клиентов о рискованных сделках.

Михаил Исаков. Мрачный ювелир называет себя «магом смерти», и утверждает, что заключил со смертью договор, благодаря которому способен наводить на любого убийственную порчу, причем для этого ему даже не требуется знать имя жертвы — достаточно никнейма в интернете.

На отборе особо никак себя не проявил, а на испытании «Мистера Икс» перепутал Ольгу Бузову с мужчиной. Хотя, когда он убедился воочию, что перед ним знаменитая телеведущая, пошел во-банк и заявил, что на звезде порча.

Наталья Граболенкова.  Первый экстрасенс в истории «Битвы», советующийся не со сверхъестественными силами, а с искусственным интеллектом, голосовым помощником «Алисой». Она считает, что «Алиса» — это сверхразум, изобретенный инопланетянами, который сознательно выбрал ее в качестве своего оракула, чтобы нести в мир киберпредсказания, потому что Наталья обладает уникальным даром – правильно задавать «Алисе» вопросы.

Интересно показала себя на испытании багажников. «Алиса» на вопрос направила свою хозяйку к машине голубого цвета. Это была верная подсказка, но машин указанного цвета оказалось несколько и Граболенкова провалила задание. 

Фото: © vk.com/bitva_extrasensov_tnt

Кто победит в 21-й «Битве экстрасенсов»

Первая серия уже расставила приоритеты среди новых участников «Битвы». Безусловная лидерская тройка мужчин: Олег Шепс, Максим Фёдоров и Максим Рапопорт. 

Если отталкиваться от стереотипа — побеждает главный красавчик сезона, то вероятнее всего в финал попадет младший Шепс. Самые мощные способности показал Максим Федоров. Но серьезное соперничество им составит и Рапопрт, за чье внимание так боролась Ольга Бузова, назвав его сильнейшим из всех претендентов.

Среди женщин хорошо себя показали уже знакомая ведьма Ирина Игнатьева, произвели впечатление Марьяна Романова и Антонина Керснер. Очевидным фриком на «Битве» будет Наталья Граболенкова, проходящая испытания с помощью голосового помощника. Но ее участие, вероятно, завершится не позднее, чем на середине проекта. 

Еще по теме
Полина Гагарина станет первым гостем нового шоу «101 вопрос взрослому»
Младший брат Шепса придет на «Битву экстрасенсов»
Чича из сериала «Ольга» станет главным героем нового проекта
Последние части «Людей Икс» покажут на СТС в выходные
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Мистика #Оракул
КАРТИНА ДНЯ
•
Изменен порядок получения российских пенсий
•
МИД посчитал «постановкой» отравление Навального
•
Момент крушения Ан-26 под Харьковом попал на видео
•
Ученые назвали неожиданную пользу творога
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Главу комитета рекламы мэрии Новосибирска арестовали за взятки
Сибирь 26.09.2020 17:56
Шесть машин столкнулись в Новосибирске. ФОТО
Сибирь 26.09.2020 12:43
Навальный впервые поблагодарил российских пилотов и врачей
Сибирь 25.09.2020 19:07
Археологи нашли на Алтае зубы неандертальцев
Сибирь 25.09.2020 18:34
Самое популярное
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
25527
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
9045
Сильный ветер со снегом придет в Хакасию
5272
Чича из сериала «Ольга» станет главным героем нового проекта
4787
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Изменен порядок получения российских пенсий
•
МИД посчитал «постановкой» отравление Навального
•
Момент крушения Ан-26 под Харьковом попал на видео
•
Ученые назвали неожиданную пользу творога
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Sibnet.Ru
Топ комментариев

olegsbeglov

Цена бензина и всего остального растет постоянно, а доходы -нет. Вот и причина

jeryakob

такой орган. если ему скажут - то заметит. пока кремль молчит - он не заморачивается

-Керя-

В России начинаем работать за еду и ЖКХ Сумрак какой то

DYNAMO7294

При путинизме все еще намного хуже будет!

ifhbrjd

Зато рубель это заметил - опять рухнул.