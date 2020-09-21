Тело утонувшей жительницы Новосибирска нашли на Алтае

Тело жительницы Новосибирска, которую унесло течением Катуни в начале сентября, нашли в Республике Алтай, сообщает МЧС республики.

Накануне тело заметили очевидцы в районе посёлка Известковый и сообщили спасателям. Тело лежало посреди русла на каменистой косе. Его предали сотрудникам правоохранительных органов.

Ведомство напоминает, что 3 сентября жительница Новосибирск 1977 года рождения утонула в Катуни на глазах 16-летней дочери знакомых, которая снимала ее для видео. Инцидент произошел в районе села Элекмонар Чемальского района.

После происшествия были организованы поисковые работы, в которых участвовали пожарные, местные жители. Организаторы туристических сплавов предоставили катер. Была обследована береговая линия и акватория от села Элекмонар до села Узнезя.