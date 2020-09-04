Жительница Новосибирска утонула на заплыве для видео

Молодая женщина из Новосибирска плавала в Катуни в Республике Алтай, позируя для видеоролика, ее унесло течением, сообщило МЧС региона.
Трагедия произошла накануне в селе Элекмонар. Женщина 1977 года рождения отдыхала у знакомых. Она хорошо плавала и была уверена в своих силах. Решив, проплыть вдоль берега Катуни, попросила 16-летнюю дочку знакомых снять это на видео.
Женщину подхватило сильное течение, ее стало уносить на стремнину. Девушка бросилась за помощью на ближайшую туристическую базу, позвонила родителям.
Незамедлительно были организованы поисковые работы, в которых были задействованы пожарные, местные жители. Организаторы туристических сплавов предоставили катер. Была обследована береговая линия и акватория от села Элекмонар до села Узнезя. Поиски результатов не дали.
«Мы обращаемся к многочисленным туристам, гостям нашего региона! Возможно, у себя на родине вы переплывали реки и озера, которые значительно шире. Но, Катунь – горная река, ее истоки находятся на леднике. Вода в Катуни холодная 10-15 градусов», – говорится в сообщении ведомства.
Спасатели уточняют, что жители Алтая в Катуни не купаются. При такой температуре огромный риск подвергнуться судорогам, дно каменистое, течение, особенно подводное, очень бурное, с ним невозможно справиться.