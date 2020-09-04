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Жительница Новосибирска утонула на заплыве для видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС по РА

Молодая женщина из Новосибирска плавала в Катуни в Республике Алтай, позируя для видеоролика, ее унесло течением, сообщило МЧС региона.

Трагедия произошла накануне в селе Элекмонар. Женщина 1977 года рождения отдыхала у знакомых. Она хорошо плавала и была уверена в своих силах. Решив, проплыть вдоль берега Катуни, попросила 16-летнюю дочку знакомых снять это на видео.

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Женщину подхватило сильное течение, ее стало уносить на стремнину. Девушка бросилась за помощью на ближайшую туристическую базу, позвонила родителям.

Незамедлительно были организованы поисковые работы, в которых были задействованы пожарные, местные жители. Организаторы туристических сплавов предоставили катер. Была обследована береговая линия и акватория от села Элекмонар до села Узнезя. Поиски результатов не дали.

«Мы обращаемся к многочисленным туристам, гостям нашего региона! Возможно, у себя на родине вы переплывали реки и озера, которые значительно шире. Но, Катунь – горная река, ее истоки находятся на леднике. Вода в Катуни холодная 10-15 градусов», – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели уточняют, что жители Алтая в Катуни не купаются. При такой температуре огромный риск подвергнуться судорогам, дно каменистое, течение, особенно подводное, очень бурное, с ним невозможно справиться.

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